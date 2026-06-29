«Мы полны решимости»: Польша и Швеция на уровне премьер-министров подтвердили поддержку Украины

Польша и Швеция подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Соответствующие заявления в понедельник в Гдыне сделали премьер-министры Дональд Туск и Ульф Кристерссон после подписания соглашения о закупке Польшей трех шведских подводных лодок A26.

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О ходе встречи и заявлениях глав правительств сообщил корреспондент "Укринформа". Во время совместного брифинга стороны подчеркнули важность укрепления безопасности Балтийского моря и развития двустороннего оборонного партнерства.

Безопасность Балтики

Дональд Туск заявил, что Варшава и Стокгольм одинаково оценивают ситуацию с безопасностью в регионе и имеют общее видение дальнейших действий.

"Мы решительно настроены поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мы убеждены, что Балтийское море должно быть безопасным пространством, свободным от теневого флота, провокаций и военных угроз", – подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, вступление Швеции в НАТО существенно изменило ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Он также отметил, что военно-промышленное сотрудничество между двумя странами постоянно расширяется.

Премьер Польши подчеркнул, что контракт на закупку подводных лодок, приобретение Швецией польских переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и другие совместные проекты свидетельствуют о равноправном партнерстве между государствами.

"Мы стали равноправными партнерами – и в торговой, и в военной сферах", – сказал Туск.

Будущие проекты

Дональд Туск заявил, что программа Orka, в рамках которой Польша приобретёт три шведские подводные лодки, не станет завершением сотрудничества между двумя странами. По его словам, стороны намерены и в дальнейшем расширять совместные оборонные проекты.

"У нас есть амбициозные планы, чтобы этот крупный проект стал лишь этапом, а не финалом нашего сотрудничества", – подчеркнул польский премьер.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что нынешние отношения между Варшавой и Стокгольмом являются лучшими за всю историю. Он напомнил, что оба государства являются союзниками в НАТО, стратегическими партнерами в Европейском союзе и соседями на Балтийском море.

Кристерссон назвал подписание контракта на три подводные лодки A26 историческим событием для двусторонних отношений. Он отметил, что после выполнения соглашения Польша будет иметь один из самых мощных подводных флотов среди стран НАТО, что укрепит обороноспособность всего Балтийского региона.

Сотрудничество в области обороны

Шведский премьер сообщил, что проект предусматривает широкое промышленное сотрудничество между двумя странами. По его словам, сотни польских предприятий присоединятся к реализации программы в качестве субподрядчиков.

Он также отметил, что Польша и Швеция будут совместно развивать технологии в стратегически важной сфере обороны, что станет еще одним направлением углубления партнерства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 12 июня Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась на 32-й тактической авиабазе в Ласке. Таким образом , Польша стала первым государством на восточном фланге НАТО, получившим истребители этого типа.

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