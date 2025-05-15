'Мы отдали все, что имели': Макрон в прямом эфире отреагировал на просьбу украинского военного о помощи. Видео

Франция передала Украине большое количество вооружения и продолжает оказывать военную помощь Киеву. Однако она не может передать Украине то, чего не имеет сама, и то, что необходимо для ее собственной безопасности.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF. Он в прямом эфире ответил на просьбу украинского военного о помощи.

Ведущий включил Макрону обращение украинского военного с передовой, который воюет под Запорожьем. Боец 65-й бригады Дмитрий с позывным "Танцор" прямо из окопа попросил у стран-партнеров помочь оружием.

"То, что он говорит, адресовано вам", – подчеркнул ведущий.

Он отметил, что украинский защитник не просит западных партнеров предоставить свои войска, а просит помочь оружием.

"Мы все устали, нам очень не хватает помощи от стран-союзниц, мы хотим, чтобы это все как можно быстрее закончились. Но выбить мы их можем только силой", – обратился из окопов украинский боец.

Макрон, комментируя обращение солдата, подчеркнул, что испытывает огромное уважение и восхищение к украинскому народу, военным и руководству. Но в то же время модель французской армии не была рассчитана на конфликты высокой интенсивности.

"Поэтому мы отдали все, что имели. Мы даже начали производить значительно больше и значительно быстрее. Это та самая "экономика военного времени". Но мы не можем дать то, чего у нас нет. И мы не можем лишить себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности, – подчеркнул президент Франции.

Макрон напомнил, что его страна передала Украине большое количество снарядов и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые украинская армия признала очень эффективными.

"Мы не только передали все, что могли, – мы увеличили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину", – Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция пообещала изготовить для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer. Эти "умные" КАБы во французском Минобороны пообещали поставлять в Украину со скоростью около пятидесяти единиц в месяц.

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