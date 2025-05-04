Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Во Франции пообещали в 2025 году значительно увеличить производство "умных" управляемых авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer). Согласно обещаниям министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, указанные боеприпасы теперь будут поставляться в Украину со скоростью около 50 единиц ежемесячно.

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С начала масштабного российского вторжения в Украину производство AASM выросло в четыре раза, сообщает Le Parisien. В прошлом году производитель Safran Electronics and Defense изготовил 830 таких бомб. А в этом году планируется выпустить и передать украинцам 1200 AASM Hammer.

В новых бомбах модифицированы комплекты наведения и движения – с тем, чтобы "сделать бомбовую систему безошибочной против вражеских помех".

"Эта функция абсолютно критически важна в Украине, где нельзя полагаться на сигнал GPS, поскольку там есть российские глушилки", - цитирует издание главу Safran Electronics and Defense Франка Саудо.

"AASM позволяет наносить очень высокоточные одновременные воздушно-наземные удары по нескольким стационарным и мобильным целям", – в свою очередь добавляет Министерство обороны Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале прошлого года руководство Франции объявило о передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух – земля".

Производитель сообщал, что указанные бомбы имеют уникальные крепежные системы, что позволяет их использовать подавляющему большинству самолетов (эти боеприпасы крепятся под крыльями) Однако в Украине Воздушным Силам пришлось адаптировать свои многоцелевые истребители МиГ-29 под использование французских авиабомб.

Впервые украинские военные применили против оккупантов новые авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire в марте 2024 года. В частности, бомбы были использованы для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, который сейчас контролирует российская армия.

Характеристики авиабомбы AASM Hammer

Safran специализируется на разработке и производстве авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования. Неудивительно, что для этих бомб разработана система Hammer Stand Alone System, которая позволяет интегрировать их на многие модели военных самолетов.

В частности, на сегодняшний день носителями AASM являются: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1, индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas (с 2020 года).

Спереди и сзади бомбы AASM Hammer установлены специальные устройства, которые превращают ее в высокоточный боеприпас. Система наведения, расположенная спереди, может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной, последняя из них даже позволяет поражать быстроподвижные цели.

Позади монтируют систему ускорения, она оснащена твердотопливным реактивным двигателем и крылышками. Поэтому производитель называет AASM "ракетной бомбой".

"Автономная и нечувствительная к помехам эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью", – отмечают производители.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60-70 км в любую погоду и на низкой высоте. Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрелил и забыл", что означает, что снаряд автономно маневрирует до достижения определенной наводчиком цели, без участия пилота самолета.

Среди дополнительных характеристик производитель указывает возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.

Французский производитель также утверждает о 99% успешных приложений этой бомбы.

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