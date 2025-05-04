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Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Михаил Левакин
Новости политики
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Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Во Франции пообещали в 2025 году значительно увеличить производство "умных" управляемых авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer). Согласно обещаниям министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, указанные боеприпасы теперь будут поставляться в Украину со скоростью около 50 единиц ежемесячно.

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С начала масштабного российского вторжения в Украину производство AASM выросло в четыре раза, сообщает Le Parisien. В прошлом году производитель Safran Electronics and Defense изготовил 830 таких бомб. А в этом году планируется выпустить и передать украинцам 1200 AASM Hammer.

В новых бомбах модифицированы комплекты наведения и движения – с тем, чтобы "сделать бомбовую систему безошибочной против вражеских помех".

Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

"Эта функция абсолютно критически важна в Украине, где нельзя полагаться на сигнал GPS, поскольку там есть российские глушилки", - цитирует издание главу Safran Electronics and Defense Франка Саудо.

"AASM позволяет наносить очень высокоточные одновременные воздушно-наземные удары по нескольким стационарным и мобильным целям", – в свою очередь добавляет Министерство обороны Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале прошлого года руководство Франции объявило о передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух – земля".

Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Производитель сообщал, что указанные бомбы имеют уникальные крепежные системы, что позволяет их использовать подавляющему большинству самолетов (эти боеприпасы крепятся под крыльями) Однако в Украине Воздушным Силам пришлось адаптировать свои многоцелевые истребители МиГ-29 под использование французских авиабомб.

Впервые украинские военные применили против оккупантов новые авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire в марте 2024 года. В частности, бомбы были использованы для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, который сейчас контролирует российская армия.

Характеристики авиабомбы AASM Hammer

Safran специализируется на разработке и производстве авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования. Неудивительно, что для этих бомб разработана система Hammer Stand Alone System, которая позволяет интегрировать их на многие модели военных самолетов.

Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

В частности, на сегодняшний день носителями AASM являются: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1, индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas (с 2020 года).

Спереди и сзади бомбы AASM Hammer установлены специальные устройства, которые превращают ее в высокоточный боеприпас. Система наведения, расположенная спереди, может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной, последняя из них даже позволяет поражать быстроподвижные цели.

Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Позади монтируют систему ускорения, она оснащена твердотопливным реактивным двигателем и крылышками. Поэтому производитель называет AASM "ракетной бомбой".

"Автономная и нечувствительная к помехам эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью", – отмечают производители.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60-70 км в любую погоду и на низкой высоте. Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрелил и забыл", что означает, что снаряд автономно маневрирует до достижения определенной наводчиком цели, без участия пилота самолета.

Франция изготовит для Украины 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в этом году: чем они уникальны

Среди дополнительных характеристик производитель указывает возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.

Французский производитель также утверждает о 99% успешных приложений этой бомбы.

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