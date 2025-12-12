'Мы остаемся непоколебимыми': фон дер Ляйен заявила, что мир должен быть справедливым для Украины

Европа продолжает настаивать на справедливом и устойчивом мире в Украине. Европейские партнеры остаются непоколебимыми в том, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей новых будущих войн.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 11 декабря. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в соцсети Х.

Фон дер Ляйен сообщила, что находится на связи с партнерами из "коалиции желающих" в течение очень напряженной недели мирных переговоров.

"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достижении справедливого и устойчивого мира для Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она пояснила, что устойчивый мир означает, что любое мирное соглашение не должно вызвать новую войну в будущем и дестабилизировать более широкую архитектуру европейской безопасности.

Также Фон дер Ляйен отметила, что обсудила с партнерами по коалиции желающих необходимость надежных и действенных гарантий безопасности.

"Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения уже на столе, и ощущение срочности есть у всех. Следующая неделя будет решающей", – отметила президент Еврокомиссии.

Заседание "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины

11 декабря в видеоформате состоялось новое заседание "коалиции желающих".

Выступая с речью, президент Владимир Зеленский отметил, что Киев вместе с партнерами работает над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными.

Он отметил, что к обеспечению гарантий безопасности Украины должны присоединиться Соединенные Штаты Америки.

По его словам, большинство участников коалиции уже знают, "что нужно и как это может работать". Теперь стоит"скоординировать все так, чтобы американцы были полностью вовлечены в каждый процесс".

"Никто не заинтересован в третьем вторжении России. И сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна, потому что Россия атак не прекращает, и защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир", – сказал Зеленский.

