"Мы не запрещаем религию": нардеп объяснил, как будет работать закон о запрете деятельности РПЦ в Украине
Законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", принятый 20 августа, не запрещает религию. Это только механизм борьбы с УПЦ МП как организацией, с российским патриархатом как частью российской государственной пропагандистской машины.
Это объяснил глава комитета ВР по культурной политике Николай Княжицкий. Он подчеркнул, что любые упреки о якобы наступлении на свободу вероисповедания в Украине не соответствуют действительности, а лишь сеют раздоры.
"Каждый может верить во все, что захочет. Мы запрещаем организацию, которая называется РПЦ, но ни к церкви, ни к религии это не имеет отношения. Она является структурой ФСБ, которая работает против Украинского государства и несет угрозу национальной безопасности", – заметил Княжицкий.
Прекращение религиозной организации является крайней мерой, которую будут применять, только если другие меры не принесут эффективности.
В настоящее время, считает депутат, принятый закон обладает действенным механизмом борьбы с РПЦ как частью российской государственной пропагандистской машины. А именно:
- устанавливает ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ и четко определяет, что понимается под такими связями;
- предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей (30 дней после получения предписания от Госслужбы по этнополитике и свободе совести, то есть ГЭСС. – Ред.);
- определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;
- предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.
По словам Княжицкого, процедура взаимодействия между государством и РПЦ будет такой:
- ГЭСС будет исследовать связи религиозной организации с Россией (по собственной инициативе или на основании обращения государственных или местных органов, ОО, граждан). Предусмотрена отправка информационных запросов, проведение экспертиз.
- При установлении признаков аффилированности организации, Госслужба вынесет предписание, создаст перечень входящих в эту структуру организаций и опубликует данные на своем сайте;
- После получения предписания религиозная организация в течение 30 дней должна предоставить отчет об устранении ею нарушений или отрицания доказательств по предписанию. Этот срок может быть продлен на 60 дней. Если предписание выполнено, вопрос закрывается. Если нет – будет продолжаться рассмотрение возражений. На их основе предписание может быть отозвано. Если предписание не исполнено и не отозвано, ГЭСС обращается с иском в суд о прекращении деятельности религиозной организации (это право ГЭСС может реализовать через 9 месяцев после принятия закона).
- Даже на стадии судебного разбирательства РО может выполнить предписание и подать заявление об этом. Если заявление удовлетворено, предписание может быть отозвано, в том числе после начала рассмотрения дела.
"То есть прекращение религиозной организации – это крайняя мера, которая применяется только в случае, если другие меры не принесут эффективности", – подчеркнул Княжицкий.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа 2024 года Всеукраинский совет церквей поддержал запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Ее представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.
В целом, запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины – событие гораздо более серьезное, чем желание вернуть в собственность государства здания монастыря Киево-Печерской лавры. Что будет теперь, мы объясняли здесь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!