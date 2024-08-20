'Мы не запрещаем религию': нардеп объяснил, как будет работать закон о запрете деятельности РПЦ в Украине

Законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", принятый 20 августа, не запрещает религию. Это только механизм борьбы с УПЦ МП как организацией, с российским патриархатом как частью российской государственной пропагандистской машины.

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Это объяснил глава комитета ВР по культурной политике Николай Княжицкий. Он подчеркнул, что любые упреки о якобы наступлении на свободу вероисповедания в Украине не соответствуют действительности, а лишь сеют раздоры.

"Каждый может верить во все, что захочет. Мы запрещаем организацию, которая называется РПЦ, но ни к церкви, ни к религии это не имеет отношения. Она является структурой ФСБ, которая работает против Украинского государства и несет угрозу национальной безопасности", – заметил Княжицкий.

Прекращение религиозной организации является крайней мерой, которую будут применять, только если другие меры не принесут эффективности.

В настоящее время, считает депутат, принятый закон обладает действенным механизмом борьбы с РПЦ как частью российской государственной пропагандистской машины. А именно:

устанавливает ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ и четко определяет, что понимается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей (30 дней после получения предписания от Госслужбы по этнополитике и свободе совести, то есть ГЭСС. – Ред.);

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

По словам Княжицкого, процедура взаимодействия между государством и РПЦ будет такой:

ГЭСС будет исследовать связи религиозной организации с Россией (по собственной инициативе или на основании обращения государственных или местных органов, ОО, граждан). Предусмотрена отправка информационных запросов, проведение экспертиз.

При установлении признаков аффилированности организации, Госслужба вынесет предписание, создаст перечень входящих в эту структуру организаций и опубликует данные на своем сайте;

После получения предписания религиозная организация в течение 30 дней должна предоставить отчет об устранении ею нарушений или отрицания доказательств по предписанию. Этот срок может быть продлен на 60 дней. Если предписание выполнено, вопрос закрывается. Если нет – будет продолжаться рассмотрение возражений. На их основе предписание может быть отозвано. Если предписание не исполнено и не отозвано, ГЭСС обращается с иском в суд о прекращении деятельности религиозной организации (это право ГЭСС может реализовать через 9 месяцев после принятия закона).

Даже на стадии судебного разбирательства РО может выполнить предписание и подать заявление об этом. Если заявление удовлетворено, предписание может быть отозвано, в том числе после начала рассмотрения дела.

"То есть прекращение религиозной организации – это крайняя мера, которая применяется только в случае, если другие меры не принесут эффективности", – подчеркнул Княжицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа 2024 года Всеукраинский совет церквей поддержал запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Ее представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.

В целом, запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины – событие гораздо более серьезное, чем желание вернуть в собственность государства здания монастыря Киево-Печерской лавры. Что будет теперь, мы объясняли здесь.

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