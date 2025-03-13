'Мы не ставим условий, которые усложняют': Зеленский обвинил Путина в саботировании идеи тишины на фронте. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин боится сказать прямо президенту США Дональду Трампу, что хочет продолжать войну против Украины, и поэтому Москва пытается навязать такие предпосылки режима тишины, "чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше". Пока Украина "не ставит условия, которые что-то усложняют", РФ стремится к войне, а не к миру.

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Заявления, которые 13 марта прозвучали из Кремля, прокомментировал глава Украинского государства Владимир Зеленский. В вечернем обращении к народу он указал, что это были "очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ на сегодня".

РФ не говорит об этом прямо. "И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так – так, что практически только все затягивает и делает невозможными нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции", – заявил Зеленский.

На американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте мы согласились. Штаты уверяли, что есть готовность организовать контроль и верификацию.

"И это реально обеспечить – с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны. Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире.

Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, – это Россия. Им нужно война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны", – сказал президент.

Также он рассказал, что 13 марта состоялся визит делегации парламента Нидерландов в Украину.

"Я поблагодарил за поддержку. Обсудили дальнейшую совместную работу в Евросоюзе", – сообщил президент.

Был и визит делегации Турции – чиновников и бизнеса, наших друзей и важных партнеров, как выразился Зеленский.

"Многое действительно объединяет наши государства, и мы благодарны Турции за поддержку суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. Благодарны также за поддержку наших усилий ради мира. Сегодня говорили о дальнейшей совместной работе – о взаимных инвестициях, о том, как турецкий бизнес будет работать в Украине, и о том, как наши предприниматели будут увеличивать работу в Турции", – рассказал он.

"Сейчас, вечером, вместе с представителями Турции, вместе с представителями всех наших мусульман – военных и гражданских, – вместе с представителями крымскотатарского народа приняли участие в ифтаре. Это уже хорошая украинская традиция, традиция уважения – уважения ко всем, кто отмечает Рамадан. И сегодня все, кто был на ифтаре, говорили о том, как важно, чтобы молитвы ради мира, ради Украины помогли нам защитить наше государство, нашу независимость и как можно быстрее завершить эту войну и обеспечить безопасность", – добавил Зеленский.

В конце обращения президент отметил наших воинов, которые, несмотря ни на что, держат позиции на земле и благодаря этому дают шанс дипломатии.

Это 3-я бригада Национальной гвардии и 3-я отдельная штурмовая бригада, 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных сил, 425-й отдельный штурмовой полк. "Благодарю всех вас, воины! Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину, кто помогает, кто заботится о нашем государстве и наших людях, кто работает на украинскую устойчивость. Обязательно обеспечим Украине достойный мир", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– На пресс-конференции 13 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время 30-дневного потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он заявил о других "гарантиях", необходимых России.

– В это же время глава США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть от Путина прекращение огня, а не просто очередные заявления.

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