"Мы не согласимся на замороженный конфликт": Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Кто бы ни был президентом РФ, Украина не согласится на переговоры с агрессором, пока российские войска остаются на ее территориях. Киев не пойдет на замороженный конфликт.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии BBC 21 июня. Отвечая на вопрос, как выглядит выглядит эндшпиль войны (заключительная стадия) на данном этапе, глава украинского государства подчеркнул, что Киеву "нужны победы на поле боя".

По словам Зеленского, Украина не сядет за стол переговоров, кто бы ни был президентом в Москве, пока армия России остается на украинской территории.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", – пояснил президент.

Он добавил, что "быстрые шаги", которые необходимо предпринять немедленно, включают поиск мест для проживания людей пострадавших вследствие подрыва Каховской ГЭС и децентрализацию энергосети.

"Но в более широком масштабе речь идет о трансформации Украины. Это Украина не только с ее энергетикой и аграрно-промышленным комплексом, но и с ее реформами, которые мы видим", – сказал Зеленский и добавил, что речь также идет о цифровизации Украины, судебной и антикоррупционной реформах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее подчеркнул, что российские "мирные" инициативы опасно даже обсуждать. Это попросту даст сигнал всем сторонникам РФ в мире открыто выступать в поддержку агрессора на международных площадках.

– Ранее стали известны требования Москвы на переговорах в Стамбуле в 2022 году. В частности, в РФ хотели сокращения украинской армии до 85 тыс. человек и 342 танков.