'Опасно даже обсуждать': у Зеленского объяснили, что не так с 'мирными инициативами' по окончанию войны

Страна-агрессор Россия делает попытки показать выдуманную "победу" при отражении контрнаступления украинских воинов, которое еще толком и не началось, это говорит о том, что Кремль находится в состоянии страха и паники. Пытаясь выйти из критической для себя ситуации, Москва предлагает "дикие" мирные инициативы.

Видео дня

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российскому оппозиционному журналисту Майклу Наки. По его словам российские "мирные" инициативы опасно даже просто обсуждать.

Как сказал Подоляк, если сейчас начать всерьез говорить о так называемом мирной плане относительно окончания войны в Украине, который предлагала делегация лидеров стран Африки, то это даст сигнал всем сторонникам России в мире открыто выступать в поддержку агрессора на международных площадках.

Подоляк подчеркнул, что мирный план Украины в противовес другим "инициативам", предусматривает в качестве главного пункта вывод оккупационных российских войск со всей территории нашего государства.

"Все остальное – это фикция. Все остальное – это точно не про окончание войны. Все остальное – это про поддержку России в той или иной форме, чтобы Россия не проиграла эту войну, чтобы Россия получила возможность остаться на оккупированной территории", – считает советник главы ОП.

Представитель президентской команды отметил, что на Западе уже понимают, что недопустимо повторять ошибку 2014 года, когда Украину принудили к уступкам, и мир проигнорировал оккупацию Россией Крыма и части Донбасса.

Отметим, что президент Владимир Зеленский накануне отверг переговоры с Россией до полного вывода ее войск из Украины. Он отметил, что страна-агрессор пыталась долго обмануть весь мир при помощи Минских соглашений.

16 июня Киев посетила делегация лидеров африканских стран во главе с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, которые привезли Зеленскому так называемый "мирный план". С этой же "инициативой" они поехали к российскому диктатору Путину.

В африканский "мирный план" входит возможность отвода российских войск и выведение тактического ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановление ордера МУС на арест Путина и ослабление санкций против РФ. Об этом говорится в документе, который африканская делегация привезла в Киев. Однако в первой версии "плана", который был озвучен месяц назад, основное внимание акцентировалось на проведении "мирных переговоров" без вывода российских войск из Украины.

Однако даже в "улучшенном" виде для Украины африканский вариант неприемлем – на повестке дня также должен стоять вопрос восстановления страны после разрушений, вызванных Россией, выплата репараций и контрибуций, а также вступление Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с диктатором Путиным. С ним они говорили о "мирном плане" для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!