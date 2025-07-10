'Мы не сдадимся': Мерц публично обратился к Путину и Трампу. Видео

В четверг, 10 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал два обращения. Одно из них было адресовано президенту США Дональду Трампу, а второе российскому диктатору Владимиру Путину.

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В частности, во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме, Мерц заявил, что Штаты должны оставаться с Европой "на этой стороне и на этой странице нашей общей истории". А вот в обращении Путину он сказал, что "мы не сдадимся". Это заявление сопровождалось горячими аплодисментами присутствующей аудитории.

"У меня два послания. Одно адресовано Москве и президенту Путину. Послание достаточно простое: мы не сдадимся. А дорогие друзья, мое второе послание адресовано Вашингтону, округ Колумбия, и президенту Дональду Трампу", – заявил Мерц.

Он призвал американского лидера "оставаться с европейцами".

"Мы на одной волне, и мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. И американцы, и европейцы. Это является частью нас. Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории. Спасибо, дорогие коллеги и друзья", – резюмировал свой призыв Фридрих Мерц.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин готов приобрести у Соединенных Штатов Америки зенитные ракетные системы Patriot для дальнейшей передачи их Силам обороны Украины. Однако, по его словам, эти ЗРК также нужны и самой Америке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что Украина просила еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot. Он сказал, что Белый дом рассматривает этот вопрос, но добавил, что Patriot является очень дорогим.

Напомним, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытки остановить войну в Украине дипломатическим путем пока исчерпаны. Он пообещал Киеву неизменную поддержку со стороны Германии.

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