''Мы не можем оставаться равнодушными'': в Госдепе США отреагировали на массированный ракетный удар РФ по Украине

Ракетные атаки России на Украину свидетельствуют об уровне жестокости граждан краны-агрессора. Вашингтон вместе с союзниками будет прилагать усилия, чтобы они не стали нормой.

Видео дня

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 9 марта, когда РФ совершила очередное военное преступление и террор против украинцев. Запись видео доступна на YouTube-канале ведомства (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой", – сказал чиновник.

Он отметил: мир не может оставаться равнодушным к тому, что делает против Украины государство-террорист Россия.

Прайс напомнил, что прошло всего несколько недель с тех пор, как российские оккупанты осуществили массированные удары по мирным украинским городам, в том числе складам с сельскохозяйственной продукцией, объектам энергетической и другой критической инфраструктуры.

"И это свидетельствует об уровне жестокости россиян", – подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним: ночью 9 марта российские оккупационные войска устроили массированную атаку по Украине, которая привела к новым разрушениям и смертям мирных граждан, обесточиванию Запорожской АЭС, исчезновению электро- и водоснабжения во многих регионах. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, четыре из которых защитники неба сбили, а также осуществили 95 пусков ракет разного базирования : из 48 крылатых было сбито 34. Прилеты подтвердили на Одесщине, в Харькове, Киеве, Житомире, Ивано-Франковской области и других областях.

После этой атаки враг обстрелял Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на Корабельной площади, в результате действий захватчиков погибли четыре человека.

В дальнейшем оккупанты снова нанесли удары по Запорожью: около 20:00 в городе прозвучала серия мощных взрывов, из-за чего серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, повреждения получили два учебных заведения, в зданиях вылетели окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил пуск ракет разного базирования и дронов-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей. Также добавил, что ни ракеты, ни зверства не помогут России надеть на Украину цепи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!