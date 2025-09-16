'Мы не движемся вперед': министр финансов США назвал условие, при котором война в Украине может закончиться за 2-3 месяца

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может завершиться уже через 2– 3 месяца, если европейские страны активнее ограничат доходы России от продажи нефти. Он подчеркнул, что США не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая, пока Европа не сделает свой вклад в уменьшение доходов Москвы.

Видео дня

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters и Bloomberg. По словам Бессента, Европа должна ввести высокие пошлины для Китая и Индии – от 50% до 100% – на покупку российской нефти, которая является основным источником финансирования войны.

Он подчеркнул, что некоторые европейские страны продолжают покупать нефть или нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья, и этим фактически поддерживают конфликт.

"Мы ожидаем, что европейцы сделают свой вклад. Без этого мы не движемся вперед", — заявил Бессент, добавляя, что при условии введения эффективных вторичных пошлин война может закончиться в течение 60–90 дней.

Министр финансов США также сообщил, что Штаты готовы работать с Европой над усилением санкций против крупных российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, обсуждается использование замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, которые могут стать обеспечением кредитов для Украины или быть размещены в специальной юридической структуре для этого.

Напомним, Дональд Трамп 13 сентября говорил о том, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, когда "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае я готов, когда вы будете готовы. Только скажите когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания в отношении санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров и санкционное давление – один из шагов к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!