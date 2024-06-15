"Мы начинаем путь": Зеленский сказал, когда план завершения войны в Украине покажут РФ

Россию ознакомят с планом завершения войны в Украине только тогда, когда он "будет на столе, согласован всеми и прозрачный для народов". Об этом на Саммите мира в Швейцарии заявил президент Владимир Зеленский.

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Об этом передает OBOZ.UA. Открытие конференции состоялось 15 июня, она продлится также 16-го числа.

В начале саммита глава Украинского государства отметил: Российской Федерации здесь нет, ведь если бы она была заинтересована в мире, то не было бы войны.

Судя по словам Зеленского, уже на втором Саммите мира он ожидает конкретные результаты.

"Мы должны решать вместе, что означает истинный мир для мира и каким образом он должен быть достигнут по-настоящему длительным образом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласован всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь", – сказал гарант.

Он предложил "вместе доказать, что объединенный мир есть миром мира".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами.

– На Саммит мира, чтобы обсудить три из 10 пунктов Формулы мира Украины, съехались представители 100 государств и организаций.

– После двухдневной конференции ожидается публикация итоговой декларации. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что касательно коммюнике есть "четкая позиция".

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