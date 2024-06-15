Будет четкая позиция: известны первые детали совместного коммюнике на Саммите мира

После двухдневного Саммита мира в Швейцарии ожидается публикация итоговой декларации. Среди участников есть "четкая позиция" касательно коммюнике, к нему смогут присоединиться все желающие страны и организации.

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Об этом 15 июня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами, передает OBOZ.UA. Источники агентства Keystone-SDA заявили, что переговоры по итоговой декларации Глобального саммита мира по состоянию на субботу продолжались.

Возможно, декларацию обнародуют без консенсуса, поле чего каждое государство/организация смогут указать, принимают они документ или нет.

Ермак заверил, что большинство представителей присоединятся к коммюнике.

"Четкая позиция по коммюнике есть, она распространена среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит", – объяснил руководитель ОП.

По его словам, конкретные списки "мы очень скоро увидим", хотя процесс построен так, что "до последней минуты идет согласование". "Но глобальных вопросов нет, потому что у нас четкая позиция", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что для поддержки коммюнике Саммита мира будет достаточно заявить об этом, подписывать документ не нужно.

В то же время собеседники СМИ говорят, что в некоторых случаях споры касались отдельных слов. Предполагается, что эти переговоры закончатся только в воскресенье, 16 июня.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Днем 15 июня в Бюргеншток (Швейцария) для проведения Саммита мира прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все, о чем будет договорено на переговорах, "станет частью столь нужного всем нам миротворческого процесса".

– Трансляцию мероприятия, которую ведет наше издание онлайн, можно найти по ссылке.

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