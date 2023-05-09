Боеприпасы для Украины и перспективы членства в ЕС: Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели переговоры в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен провели в Киеве переговоры. Главной темой разговора стала военная помощь нашей армии в борьбе против российского агрессора – Евросоюз готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии.

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Также лидеры подняли тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом на совместном брифинге с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Военная помощь для Украины

"Украина каждый день демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", – подчеркнул лидер государства.

Он отметил важность пропорциональности возможностей Украины тем возможностям, которые имеет РФ.

"Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", – добавил Зеленский.

Он также сообщил, что во время переговоров с президентом Еврокомиссии, кроме прочего, обсуждался вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, ведь на поле боя они нужны как можно быстрее.

О членстве Украины в ЕС

Зеленский убежден, что пора убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом.

"Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – сказал он, добавив, что рассчитывает на то, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Еврокомиссии по прогрессу Украины на пути евроинтеграции.

По словам президента, ценность Украины – безопасность, а благосостояние украинцев – это мир на континенте.

"Все это может реализоваться для Европы на 100% только вместе с Украиной", – констатировал Зеленский.

Напомним: Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Украину 9 мая, в День Европы. Она назвала Киев лучшим местом для празднования такой даты, поскольку здесь европейские ценности "защищаются каждый день".

"Теперь 9 мая будет Днем Европы – в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые являются основой Европейского Союза", – написал в своем Telegram лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания, вероятно, намерена передать Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. К аналогичному решению Лондон "подталкивает" администрацию президента США Джо Байдена;

– со своей стороны, Нидерланды активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине истребителей F-16. Там подчеркнули, что нужно помочь нашей стране в борьбе с агрессором.

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