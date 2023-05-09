В Украину в день Европы прибыла с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото

В День Европы, 9 мая, в Украину прибыла с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Киев лучшим местом для празднования такой даты, поскольку здесь европейские ценности "защищаются каждый день".

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Об этом дипломат написала в своем Twitter, прибыв в украинскую столицу. Ее встретили на железнодорожном вокзале города.

"Хорошо опять оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются ежедневно. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы. Приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним: ранее фон дер Ляйен сообщила, что Украине предоставлены очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 мая 2023 года был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского, полностью меняющий конфигурацию майских праздников в нашем государстве. В частности, 9 мая мы больше не будем отмечать День победы, теперь это будет День Европы;

– глава государства отметил, что в этот день украинцы будут чествовать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Президент отметил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования 9 мая Дня Европы – для чествования достигнутых мира и единства.

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