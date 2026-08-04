Ситуация на рынке жилья в ЕС кардинально изменится: чего ожидать беженцам из Украины от новой реформы

Еврокомиссия разрабатывает реформу жилищного сектора, которая может ограничить в ЕС краткосрочную аренду жилья через онлайн-платформы, такие как Airbnb или Booking.com. Последствия затронут непосредственно и украинцев в ЕС, поскольку предложений на рынке долгосрочной аренды станет больше, а рост цен для постоянных жителей прекратится.

Видео дня

Новые правила закреплены в Законе о доступном жилье (European Affordable Housing Act), разработанном в рамках общеевропейского плана по обеспечению доступности жилья. Он призван помочь государствам-членам преодолеть жилищный кризис, поскольку предложение долгосрочного жилья во многих городах ЕС сократилось до критического уровня.

Что предусматривают новые правила ЕС

Ограничение краткосрочной аренды

Муниципалитеты в городах с острым дефицитом жилья смогут ограничивать количество дней в году, в течение которых квартиру можно сдавать туристам, или вводить жесткие квоты и лицензирование.

Прозрачность и реестры

Владельцы недвижимости обязательно получат уникальный регистрационный номер, а платформы ежемесячно будут передавать государству данные о количестве гостей и забронированных ночей.

Правовое поле для городов

Местное самоуправление получит юридический инструментарий, чтобы вытеснять коммерческих операторов с рынка суточной аренды в пользу долгосрочного жилищного фонда.

Что это означает для беженцев из Украины

Жилищный кризис в Европе является одним из самых острых вызовов для украинцев, находящихся под временной защитой. Изменения в регулировании аренды будут иметь для них прямое влияние.

Увеличение предложения по долгосрочной аренде

Ограничение посуточной аренды заставит многих арендодателей возвращать квартиры на рынок долгосрочного жилья. Это увеличит количество свободных квартир, которые украинцы смогут арендовать на месяцы или годы.

Сдерживание скачков цен

Снижение давления со стороны туристического сектора поможет стабилизировать стоимость ежемесячной аренды в крупных городах и туристических центрах, где беженцы ищут работу и жилье.

Проблемы с временным жильем в первые дни

Для тех, кто только что прибыл в ЕС или вынужден срочно сменить регион проживания, найти недорогую краткосрочную квартиру через сервисы типа Airbnb на несколько дней или недель может стать сложнее и дороже из-за сокращения предложения.

Легализация и прозрачность договоров:

создание единых цифровых реестров арендодателей снизит риски мошенничества и неофициальной аренды, с которыми часто сталкивались беженцы при поиске жилья в незнакомых странах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только самым уязвимым категориям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!