Ситуация на рынке жилья в ЕС кардинально изменится: чего ожидать беженцам из Украины от новой реформы
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Еврокомиссия разрабатывает реформу жилищного сектора, которая может ограничить в ЕС краткосрочную аренду жилья через онлайн-платформы, такие как Airbnb или Booking.com. Последствия затронут непосредственно и украинцев в ЕС, поскольку предложений на рынке долгосрочной аренды станет больше, а рост цен для постоянных жителей прекратится.
Новые правила закреплены в Законе о доступном жилье (European Affordable Housing Act), разработанном в рамках общеевропейского плана по обеспечению доступности жилья. Он призван помочь государствам-членам преодолеть жилищный кризис, поскольку предложение долгосрочного жилья во многих городах ЕС сократилось до критического уровня.
Что предусматривают новые правила ЕС
- Ограничение краткосрочной аренды
Муниципалитеты в городах с острым дефицитом жилья смогут ограничивать количество дней в году, в течение которых квартиру можно сдавать туристам, или вводить жесткие квоты и лицензирование.
- Прозрачность и реестры
Владельцы недвижимости обязательно получат уникальный регистрационный номер, а платформы ежемесячно будут передавать государству данные о количестве гостей и забронированных ночей.
- Правовое поле для городов
Местное самоуправление получит юридический инструментарий, чтобы вытеснять коммерческих операторов с рынка суточной аренды в пользу долгосрочного жилищного фонда.
Что это означает для беженцев из Украины
Жилищный кризис в Европе является одним из самых острых вызовов для украинцев, находящихся под временной защитой. Изменения в регулировании аренды будут иметь для них прямое влияние.
- Увеличение предложения по долгосрочной аренде
Ограничение посуточной аренды заставит многих арендодателей возвращать квартиры на рынок долгосрочного жилья. Это увеличит количество свободных квартир, которые украинцы смогут арендовать на месяцы или годы.
- Сдерживание скачков цен
Снижение давления со стороны туристического сектора поможет стабилизировать стоимость ежемесячной аренды в крупных городах и туристических центрах, где беженцы ищут работу и жилье.
- Проблемы с временным жильем в первые дни
Для тех, кто только что прибыл в ЕС или вынужден срочно сменить регион проживания, найти недорогую краткосрочную квартиру через сервисы типа Airbnb на несколько дней или недель может стать сложнее и дороже из-за сокращения предложения.
- Легализация и прозрачность договоров:
создание единых цифровых реестров арендодателей снизит риски мошенничества и неофициальной аренды, с которыми часто сталкивались беженцы при поиске жилья в незнакомых странах.
Как сообщал OBOZ.UA, в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только самым уязвимым категориям.
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