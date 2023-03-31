''Мы едины в поддержке Украины'': Шольц в годовщину освобождения Бучи заявил, что Россия не победит в войне

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о годовщине освобождения от российских оккупантов города Буча в Киевской области. Он подчеркнул, что зверства, которые совершали россияне в Буче, показали, что означает путинская война против Украины.

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Об этом немецкий политик написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 31 марта. Летом 2022 года Шольц был в Киеве, а также посетил разрушенные Россией Ирпень и Бучу.

В годовщину трагедии канцлер ФРГ отметил, что образы этих городов запечатлелись в его памяти. Он подчеркнул, что государство-агрессор Россия не победит в войне с Украиной, а также ответит за все преступления против украинского народа.

"Эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Вот почему мы вместе стоим за Украину. Россия не победит!" – написал Шольц.

После деоккупации Киевщины немецкий канцлер назвал российских оккупантов виновными в резне в Буче. Он подчеркнул, что ужасные кадры из города глубоко поразили весь мир и подчеркнул, что преступники и заказчики должны быть привлечены к ответственности.

16 июня во время визита в Ирпень Шольц назвал "ужасными" увиденные им разрушения. Он также отметил, что все политики, принимая решения, должны помнить об агрессивной войне России, которая "направлена на уничтожение".

Отметим, что 31 марта в годовщину освобождения Бучи в Украину прибыли президент Молдовы Мая Санду, премьер-министр Словении Роберт Голоб, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Политики вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации. Все детали – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц считает, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. При этом агрессивная война будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не по силам.

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