'Мы должны защитить себя и Украину': Мерц заявил, что Германия готова к переговорам с Путиным, но есть условие

Германия готова к переговорам с Россией. При этом Берлин выдвигает одно условие: диалог может быть возобновлен только при условии начала перемирия между Украиной и РФ.

Видео дня

Без прекращения огня, во время, когда Москва продолжает жестокие удары по Украине, дипломатия с ней лишена какого-либо смысла. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет DW.

Что сказал Мерц

По словам Мерца, он, как и "многие другие", готов к переговорам с Москвой. Однако пока Кремль отдает приказы о продолжении массированных ударов по Украине – такие переговоры канцлер считает бессмысленными.

"Дипломатия с Россией в настоящее время безнадежна. Что еще мы должны сделать в плане дипломатии, кроме того, что мы и так делаем уже несколько месяцев?" – задался политик риторическим вопросом, выступая на партийном мероприятии в Гессене.

Мерц напомнил о несогласованной с ЕС поездке в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот отправился в столицу государства-агрессора с якобы "мирной инициативой" – и вернулся ни с чем. В то же время, сразу после поездки Орбана в РФ российские войска устроили "самые интенсивные бомбардировки детских больниц, домов престарелых, гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры".

Не принесла ни малейшего результата и недавняя поездка в Москву высокопоставленного французского дипломата. Она не повлияла ни на шансы на завершение войны, ни на интенсивность российских ударов.

"То, к чему стремится Путин – это не только расширить Россию на запад, но и уничтожить то, что угрожает появлению демократии и верховенства права на его границах. Мы должны защитить себя и защитить Украину от этой агрессии", – резюмировал Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц призвал Китай усилить давление на Россию. По мнению главы немецкого правительства, сигналы от лидера КНР Си Цзиньпина в Кремле проигнорировать позволить себе не могут.

Мерц убежден, что Пекин способен остановить российскую агрессию против Украины "словами и действиями".

