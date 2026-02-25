'Это касается как слов, так и действий': Мерц призвал Китай усилить давление на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай воспользоваться влиянием на Россию, чтобы она закончила войну в Украине. По мнению главы федерального правительства, сигналы от лидера КНР Си Цзиньпиня в Кремле не смогут проигнорировать.

Во время своего первого официального визита в столицу КНР, где запланирована встреча с Си Цзиньпинем, Фридрих Мерц заявил: "Пекин может на это повлиять. Мы знаем, что сигналы из Китая в Москве воспринимают очень серьезно. Это касается и слов, и поступков". О поездке канцлера рассказала на своем сайте пресс-служба правительства ФРГ.

В ведомстве отметили, что лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе и агрессию РФ против Украины.

"Они поддерживают усилия по достижению прекращения огня и прочного мира для Украины на основе Устава ООН и его принципов", – говорится в пресс-релизе.

Также обе стороны "подтвердили, что принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права составляют основу международного сотрудничества".

"Германия и Китай будут продолжать отстаивать эти принципы и поддерживать диалог по международным вопросам на этой основе. Обе стороны подчеркнули роль ООН и подтвердили свою приверженность многосторонности и свободной торговле", – проинформировали представители федерального правительства Германии.

Ответ КНР

В пресс-службе правительства Китая отметили, что Си Цзиньпин высказался в поддержку поиска решения путем диалога и переговоров. Но есть одно но. Глава КНР заявил, что "важно обеспечить равное участие всех сторон" и учесть их "законные беспокойства" в процессе установления мира.

