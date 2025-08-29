'Мы должны понять, на что готовы партнеры': Зеленский высказался о 'НАТО-лайт' для Украины и назвал три ключевых блока гарантий безопасности

Украину, которая отчаянно борется за независимость и своей кровью отвоевывает общечеловеческие ценности и не дает распространиться огню войны на запад, не хотят принимать в Североатлантический альянс. Вместо этого предлагают "облегченное" НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это предложение и назвал три ключевых блока гарантий безопасности. Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, 29 августа.

"НАТО никто не хочет. Или скажем так, пока не дают. И поэтому есть НАТО-лайт. Поэтому у меня к этому подход очень понятный. Если не НАТО, а нам говорят, что это будет по силе как НАТО, то мы должны понять: на что готовы партнеры. Потому что это и есть Альянс. Поэтому эту часть я хочу обсуждать с партнерами на следующей неделе в Европе. Но уже без наших военных, потому что были консультации Генштабов, главкомов.... Нам надо включаться срочно лидерам, чтобы достичь договоренностей, а потом переходить на военных", – сказал Зеленский.