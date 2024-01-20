'Мы должны быть ему благодарны': Ельченко объяснил, почему Трамп-президент США – не катастрофа для Украины

Если президентом США во второй раз будет избран Дональд Трамп, это не будет означать, что военная и финансовая помощь Украине прекратится. Украине уже сейчас есть за что благодарить Трампа.

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Впрочем, пока Трамп даже не получил статус кандидата в президенты, а значит, строить прогнозы относительно его будущего президентства преждевременно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал посол Украины в США в 2019-2021 годах Владимир Ельченко.

"Для того чтобы делать такие прогнозы, нужно сначала, чтобы Трамп стал, по крайней мере, претендентом на пост президента. Этого еще нет. Айова – хоть и важный этап, но это еще далеко не окончание предвыборной кампании", – заметил дипломат, говоря о победе Трампа на праймериз в этом штате США.

Ельченко также заверил, что заявления кандидата в президенты обычно сильно отличаются от заявлений человека, уже находящегося в должности главы государства. Так же может быть и с Трампом.

"Одно дело – это заявления Трампа как кандидата в президенты или потенциального кандидата, а другое дело – как он будет себя вести в должности президента, если он будет избран. Я не сомневаюсь в том, что в таком случае это будут два совершенно разных человека", – заявил дипломат.

В этом контексте он напомнил, что именно при президентстве Трампа началась военная помощь США Украине. "Так что на самом деле мы должны быть ему благодарны за то, что он начал важный процесс военной помощи нашему государству", – отметил дипломат.

Как писал OBOZ.UA, 15 января Дональд Трамп победил на партийных праймеризах в штате Айова. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что решение о предоставлении нашей стране противотанковых комплексов Javelin было принято именно Трампом.