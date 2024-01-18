Вашингтон взял паузу, а дальше начнется путь к полной победе Украины: интервью с Ельченко

Из-за сложных политических процессов, с которыми столкнулся крупнейший союзник Украины – Соединенные Штаты, – военная и финансовая помощь нашей стране де-факто поставлена на паузу. Впрочем, США, безусловно, стремятся к победе Украины в войне с Россией и будут делать все, чтобы она состоялась. В ходе этой паузы Украина должна накопить вооружения, наладить новые производства оружия на предприятиях отечественного ВПК и т. д. А когда пауза закончится, начнется наступление ВСУ, которое будет длиться вплоть до полной победы над врагом.

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Может ли Дональд Трамп, имеющий шанс во второй раз возглавить Белый дом, помешать этим положительным процессам? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться. Следует вспомнить, что именно при президентстве Трампа Украина начала получать военную помощь от США. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал посол Украины в США в 2019-2021 годах Владимир Ельченко.

– По информации издания Bloomberg, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан мог передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента США о том, что наша страна должна перейти от наступательных действий к обороне. Считаете ли вы, что это действительно могло быть? Если да, какой это знак для Украины?

– Я не хочу комментировать то, чего нет. Когда такой документ будет передан, мы увидим. Сегодня, кроме сообщений определенных СМИ, ничего нет. Так что давайте не будем заниматься фантазиями, а подождем того, что мы на самом деле увидим.

– Но тот же Салливан сделал заявление о том, что администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом, чтобы разрешить вопрос предоставления Украине помощи, необходимой для противостояния российской агрессии. По его словам, президент Байден сосредоточен на этой цели. Ваш прогноз: как скоро могут быть решены вопросы финансирования и военной поддержки Украины? Мы ведь видим, что сейчас она фактически поставлена на паузу.

– Я уверен, что этот вопрос будет решен. Я имею в виду вопросы финансирования. Для этого нужно лишь, чтобы республиканцы и демократы разобрались со своими внутренними проблемами, в первую очередь относительно границы, строительства стены, миграции и т. д.

Кстати, сегодня (17 января. – Ред.) Байден пригласил к себе лидеров обеих партий в Конгрессе, в обеих палатах, и именно об этом они будут говорить. Я абсолютно уверен, что будет найден компромисс, как он был найден в отношении так называемого shutdown – финансирование уже продлено до 1 марта. Думаю, так же будет и с помощью Украине. Тем более что там также речь идет о помощи Израилю и Тайваню. Всё это очень важно, и все это понимают. Поэтому эти решения будут приняты.

Когда? После того как найдут компромисс по своим внутриполитическим вопросам.

– Если взять все официальные заявления, которые в последнее время делались представителями власти Соединенных Штатов, как вы думаете, каково видение Вашингтона того, как должна закончиться война в Украине?

– Я думаю, что это видение – однозначно победа Украины. Сейчас, возможно, речь идет о паузе, которая будет использована для того, чтобы Украина могла накопить оружие, увеличить финансирование, наладить внутреннее производство нашего ВПК. После этого так или иначе последует очередное наступление украинских Вооруженных сил. Я думаю, что это будет продолжаться до полной победы Украины. Именно такое понимание существует в Соединенных Штатах Америки.

– А если в США к власти придет Дональд Трамп? Известно, что 15 января он одержал победу на первых праймериз в штате Айова. На ваш взгляд, насколько кардинально может измениться поддержка Украины Соединенными Штатами?

– Для того чтобы делать такие прогнозы, нужно сначала, чтобы Трамп стал по крайней мере претендентом на пост президента. Этого еще нет. Айова – хоть и важный этап, но это еще далеко не окончание предвыборной кампании.

Во-вторых, одно дело – это заявления Трампа как кандидата в президенты или потенциального кандидата, а другое дело – как он будет себя вести в должности президента, если он будет избран. Я не сомневаюсь в том, что в таком случае это будут два совершенно разных человека.

Напомню, что именно во время предыдущего президентства Трампа Украина начала получать военную помощь. Следовательно, на самом деле мы должны быть ему благодарны за то, что он начал важный процесс военной помощи нашему государству.