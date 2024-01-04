'Кто продал Украине первые Джавелины?' Дмитрий Кулеба призвал не бояться победы Трампа на президентских выборах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что не стоит боятся того, что следующим президентом США может стать Дональд Трамп, который выступает за сокращение военной помощь нашей стране. Он отметил, что из любой ситуации стоит выжимать пользу для страны и с любым человеком можно работать.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на мероприятии издания NV "Украина и мир впереди 2024". Кулеба подчеркнул, что есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться – ни выборов, ни действующих или будущих политиков.

Министр напомнил, что Трамп первым продал нашей стране американское оружие. Это были противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Кроме того, экс-глава Штатов начал программы бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6. Также при президентстве Трампа были введены санкции на судно-трубоукладчик "Фортуна", которое прокладывало "Северный поток".

Кулеба считает, что соглашение между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, невозможно.

"Несмотря на все истории, о которых писали разные журналы, что вот, будет большое соглашение между Путиным и Трампом… Ни тогда большое соглашение было невозможно ни сейчас, ни в будущем. Когда снова об этом начнут писать – забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем угодно", – отметил он.

По мнению министра, Трамп – это "человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать".

Как сообщал OBOZ.UA, издание FT озвучило прогноз, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. Победу одержит Джо Байден. При этом Вашингтон продолжит финансировать Украину.

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