'Мы будем бороться': Зеленский высказался относительно судьбы замороженных активов России

Все замороженные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины как государства, пострадавшего от агрессии. В то же время попытки страны-агрессора использовать эти средства для себя выглядят абсурдно.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что использование всех замороженных российских активов является вопросом справедливости, поэтому Украина будет последовательно бороться за это.

По словам главы государства, мир признал Россию агрессором и именно она начала войну, поэтому пострадавшая Украина должна восстанавливаться за счет нападающего.

"Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, за использование всех замороженных российских активов. Потому что Россия является агрессором, это признано всем миром. Они начали эту войну, поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России", – заявил президент.

Кроме того, наше государство неоднократно обращалось к США с требованием направить 5 млрд долларов на восстановление Украины. По словам Зеленского, стремление России использовать для восстановления собственных территорий средства, замороженные из-за ее же действий, выглядит странно.

"Выглядит немного странно: Россия – агрессор, и она просит где-то деньги, замороженные пусть даже, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на полях Всемирного экономического форума президент призвал Европу использовать замороженные российские активы. По его словам, российский диктатор пытается решать судьбу российских активов, замороженных странами Евросоюза (ЕС) в ответ на агрессию. Это свидетельствует о нерешительности Европы в вопросе использования этих активов.

Напомним, замороженные российские активы в Европейском Союзе (ЕС) останутся обездвиженными до завершения войны, а их дальнейшую судьбу будут решать только после подписания мирного соглашения. Европа не конфискует эти средства сейчас, считая это нарушением международного права и опасным прецедентом.

