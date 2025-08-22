'Мужество навсегда будет носить имя Украина': Рютте в Киеве посетил Международный ветеранский форум. Фото

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев 22 августа принял участие в VІІІ Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Безопасность", который уже традиционно проводят накануне Дня Независимости Украины. Рютте отметил важность опыта украинских ветеранов в трансформации подхода к трансатлантической безопасности.

Об этом сообщили в Офисе президента. Марк Рютте подчеркнул, что для него честь почтить защитников Украины, которые все эти годы защищают то, что для них важнее всего – независимость своей страны.

"Свобода Украины построена на широких плечах ее ветеранов. И ее светлое будущее также будет построено на них. Даже после завершения службы мы знаем, что ваше служение стране на этом не заканчивается. Ветераны играют важную роль в политике, в своих общинах, вы будете играть ключевую роль в формировании будущего вашей страны", – сказал руководитель НАТО.

Он высоко оценил силу духа и отвагу украинских воинов, "храбрых украинских мужчин и женщин, которые были на передовой, противостоя российской агрессии в течение последних 11 лет".

"Мужество навсегда будет носить имя Украина", – подчеркнул Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что опыт украинских ветеранов будет "чрезвычайно важным" в трансформации подхода к трансатлантической обороне.

Также Рютте подчеркнул важность надлежащей помощи ветеранам и упомянул вклад НАТО в это дело.

"Признаком любой великой нации является то, как она относится к своим ветеранам. И хотя многие из вас покинули ряды вооруженных сил, будьте уверены, мы вас не оставим", – сказал Рютте.

Он отметил, что Альянс сотрудничает с Украиной в вопросах поддержки ветеранов, их психологической реабилитации и создания реабилитационных центров.

"Мы оказываем существенную поддержку через наш комплексный пакет помощи, включая финансирование психологической реабилитации и психического здоровья", – сказал генеральный секретарь.

Рютте также отдельно упомянул украинскую команду на международных Играх Непокоренных (Invictus Games), заявив, что они являются "свидетельством победы над невзгодами".

