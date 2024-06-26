Мукачевский союз Балоги и 'Блюка': что стоит за резонансными арестами на Закарпатье

Во вторник, 25 июня, стало известно о задержании мэра Мукачево Андрея Балоги и главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо, известного в некоторых кругах по прозвищу "Блюк". Их подозревают в коррупционной схеме продажи местного стадиона, в результате которой громада потеряла более 70 млн грн. О том, как бывшие враги стали "любими друзями" и взяли под полный контроль второй по величине город Закарпатья, читайте в материале OBOZ.UA.

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Скандальная история со стадионом "Авангард" продолжается с 2023 года и является частью пестрого и запутанного сюжета, полного политических и откровенно уголовных разборок. Впрочем, обо всем по порядку.

Задержание сына нардепа и одного из наиболее влиятельных людей Закарпатья Виктора Балоги и по совместительству мэра Мукачева Андрея Балоги, а также еще одного "авторитетного" политика, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо (с 90-х имеет прозвище "Блюк"), проводили сотрудники СБУ и НАБУ. Они подозревают чиновников в организации схемы по продаже коммунальной земли площадью 3 га в городе по "демпинговым" ценам. При этом, как отмечают местные обозреватели, город с подачи мэра продал землю компании, подконтрольной Ланьо, – "Универсал-М".

По данным НАБУ, чиновники договорились продать участок по стоимости в девять раз меньшей, чем рыночная.

"Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка, за которую владельцам компании-оценщика дали взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн. Несмотря на такую мизерную цену, городской голова личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев", – сообщили в пресс-службе НАБУ.

Правоохранители задержали пятерых фигурантов сделки по следующим статьям УК:

– городского голову Мукачево Андрея Балогу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);

– председателя районного совета Михаила Ланьо (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);

– экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УКУ);

– двух владельцев компании-оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч .4 ст.

– оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УКУ).

Здесь следует напомнить, что в октябре 2023 года в мэрии Мукачево уже проходили обыски из-за продажи стадиона "Авангард". Правда, тогда никого из чиновников не задержали, хотя СБУ и НАБУ проводили обыски у Андрея Балоги, Михаила Ланьо и ряда компаний, фигурировавших в этом деле.

В этом контексте следует отметить, что нынешняя связка семьи Балог (в нее, помимо Виктора Балоги-старшего, братьев Ивана и Павла, входит его кузен экс-нардеп Василий Петевка и сын – мэр Мукачево), и Ланьо, который, несмотря на судимость, в свое время был народным избранником от Партии регионов, является большой неожиданностью.

Дело в том, что противостояние между этими группами за контроль над Закарпатьем продолжалось много лет. Во времена Ющенко на коне был Балога, возглавлявший Секретариат президента. При Януковиче усилился Ланьо, попавший в тогдашнюю партию власти.

Стороны конфликта не гнушались использованием непосредственной физической силы. Ярким примером этой борьбы стала стрельба, произошедшая на Закарпатье в 2015 году, между людьми Ланьо и бойцами "Правого сектора". Последние тогда якобы финансировались Балогой. В результате стрельбы погиб один человек.

Но это многолетнее противостояние мукачевских "монтекки и капулетти" явно ослабило обе стороны. И уже в 2022 году ситуация кардинально изменилась: стороны договорились о совместном контроле над родным для обеих групп городом Мукачево.

Тогда же там сложилась интересная коалиция. Главой Мукачевского районного совета избрали Михаила Ланьо, представителя "Батькивщины". Петевка возглавляет созданную им партию "Родное Закарпатье", а Андрей Балога со своей партией "Команда Андрея Балоги" (до этого носила название "Единый центр") руководит городом в качестве мэра.

Собственно, похоже, что история продажи стадиона и стала неким "закреплением" отношений. Впрочем, последствия для обеих команд могут быть весьма печальными: правоохранительные органы, судя по всему, взялись за них всерьез. Балоге-младшему и Ланьо грозит до 6 лет лишения свободы.

Есть и другой важный аспект: нынешние расследования уже привели к фактическому отстранению обеих союзнических группировок от финансовых потоков и власти, что в перспективе может привести к серьезному ослаблению и семьи Балог, и бригады Ланьо, которые и так в последние годы пытались вести себя максимально тихо и излишне нигде не светиться.