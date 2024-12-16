'Можно рассчитывать на исторические сдвиги': Стефанишина рассказала о результатах встречи в Париже для Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в вопросе поддержки Киева со стороны Европейского Союза можно рассчитывать на "исторические сдвиги". Она также заявила, что в рамках дипломатического процесса о завершении войны ни одно решение не будет принято не в интересах Украины.

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Соответствующее заявление Стефанишина озвучила на брифинге в понедельник, 16 декабря, сообщает корреспондент OBOZ.UA. В частности, журналисты спросили ее о готовности Евросоюза действовать при сокращении помощи США и потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.

"Я считаю, что со встречи, которая состоялась в Париже несколько недель назад, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги", – ответила вице-премьер-министр.

Стефанишина также заявила, что мирные договоренности требуют времени:

"Завершение войны, мирный процесс, мирные договоренности никогда не бывают простыми. Они не могут быть просто написаны на бумаге, это процесс. Но я думаю, что каждая страна сегодня должна осознавать, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины".

Чиновница призвала "слушать президента и помогать ему, нашей команде продвигаться к завершению войны".

Как сообщал OBOZ.UA, 7 декабря президент Владимир Зеленский, избранный президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Перед встречей Трамп заявил, что будут говорить о том, что "мир сходит с ума".

По итогам переговоров Трамп заявил, что Украина хочет "договариваться" и прекращать "это безумие", а Зеленский рассказал, что обсудил с будущим лидером США "важные вещи на поле боя", глобальную ситуацию и подчеркнул, что украинцам необходим справедливый и сильный мир.

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