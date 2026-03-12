'Может забыли, что такое двусторонние отношения?' У Зеленского отреагировали на обвинения в игнорировании венгерской 'делегации'

Приезд представителей Венгрии в Украину не был заблаговременно оговорен, и нота Будапешта в Киев не предоставляет этой "делегации" статус официальной. Фактически речь идет о визите "группы частных лиц".

Об этом в комментарии медиа заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. Представителя ОП цитирует "Европейская правда".

"Может они там уже забыли, что такое двусторонние отношения, но официальные визиты – это договоренность, а не "бросили ноту", – заявил Литвин.

Также он напомнил, что на ситуацию уже отреагировало Министерство иностранных дел, отметив, что "группа граждан Венгрии", которая приехала в нашу страну, не имеет официального статуса и запланированных встреч.

"МИД сегодня уже комментировало, что они заехали сюда неофициально, просто как группа частных лиц", – напомнил Литвин. Он предполагает, что венгры "ехали посветиться в соцсетях", то есть сознательно привлекали внимание к нашумевшей ситуации.

Что предшествовало

11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Цепеком сообщила о намерении приехать в Украину. Венгры хотели бы проверить состояние нефтепровода "Дружба" и обсудить возобновление его работы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская "делегация".

В МИД подчеркнули, что представители иностранного государства не имеют официального статуса, пересекли границу как обычные граждане по правилам безвизового режима и не проводят запланированных встреч с украинскими чиновниками.

После этого глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто обвинил Зеленского во "лжи". Дипломат опубликовал ноту своего посольства в МИД Украины, в которой сказано, что делегация будет находиться в четверг и в пятницу в Киеве. Также венгерское посольство попросило украинских дипломатов посодействовать организации встречи с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

