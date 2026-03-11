'Не имеют официального статуса': в МИД прокомментировали приезд венгров, которые хотели инспектировать 'Дружбу'

В Министерстве иностранных дел заявили, что венгры, которые прибыли в Украину с намерением проверить состояние нефтепровода "Дружба", не имеют официального статуса. Они въехали в страну как обычные граждане по правилам безвизового режима. Также для них не предусмотрено никаких официальных встреч с представителями украинской власти.

Об этом сообщает Европейская правда. Соответствующий комментарий дал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Утром 11 марта группа граждан Венгрии заехала на территорию Украины по общим правилам для граждан стран Шенгенской зоны. Они воспользовались безвизовым режимом, который позволяет иностранцам посещать Украину без специальных разрешений.

В МИД подчеркнули, что эта группа не имеет официального статуса делегации и не проводит запланированных встреч с украинскими чиновниками. Поэтому называть ее официальной венгерской делегацией некорректно.

Ранее государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек заявил о намерении приехать в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.

На прошлой неделе он также сообщил, что направил письмо министру энергетики Украины Денису Шмыгалю, в котором дал три дня на возобновление транспортировки нефти.

Кроме того, ранее Венгрия и Словакия заявляли о намерении направить мониторинговую миссию к месту повреждения трубопровода вблизи города Броды, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, власти венгерского премьера Виктора Орбана не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

