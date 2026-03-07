Сибига о требованиях Венгрии по 'Дружбе': Украина ультиматумов не принимает

Украина не принимает венгерских ультиматумов о возобновлении транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". В Киеве отмечают, что поврежденная в результате российских атак инфраструктура требует времени для ремонта.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он прокомментировал венгерский ультиматум о восстановлении работы инфраструктуры за три дня.

"Украина ультиматумов не принимает", – сказал глава МИД.

Сибига напомнил слова президента Зеленского, который заявил, что нефтепровод "Дружба" может возобновить работу примерно через месяц или полтора. Похожий прогноз подтвердил и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Что предшествовало

Напомним, транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" остановили в конце января 2026 года после российских атак. Венгрия и Словакия, которые получали через эту магистраль большую часть нефти, заявляют, что Украина блокирует транспортировку по политическим причинам.

Одно из венгерских медиа сообщало, что Будапешт якобы дал Киеву три дня на возобновление транзита. Еще одним возможным вариантом в Венгрии считают допуск местных специалистов к проверке состояния "Дружбы".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Глава венгерского правительства обвинил Киев в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране и навредить энергобезопасности страны.

Ранее президент Владимир Зеленский публично обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, посоветовав направлять претензии по нефтепроводу не к Украине, а к России, ведь именно ее действия привели к разрушению нефтепровода.

По словам главы государства, это уже не первый и, вероятно, не последний случай повреждения инфраструктуры Россией. Зеленский также заверил, что Украина имеет изображения и практически все доказательства, в частности спутниковые снимки, предоставленные партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия публичнопризвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского немедленно "сбавить обороты" в своем личном конфликте. После угрозы Зеленского передать адрес Орбана украинским военным в Брюсселе отметили, что "подобные высказывания недопустимы, и не должно быть никаких угроз в адрес государств-членов ЕС".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!