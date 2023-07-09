Декілька днів тому опубліковав допис, в якому виклав свою версію того що відбулось в росії з пригожиним. Головний зміст моєї версії полягав у тому, що це сам путін і організував цей "військовий бунт", але не зрозумілі були, все таки, його дійсні причини. Чому путін вдався на цей крок? Яка була його головна мета?

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Вже пройшло достатньо часу, з того моменту, як стало зрозуміло, що "Військовий бунт" несподівано закінчився, так само як і несподівано розпочався. Є велечезна кількість різних версій і припущень, але правди не знає ніхто. Вірніше ті, хто знають правду про ці події - мовчать і не скоро щось скажуть, можливо залишуться якісь документи, які будуть відкриті через багато, багато років. Моє припущення, що це була "спецоперація" путіна залишається незмінним, але я б її зараз доповнив новими ознаками.Не можна виключати, що цей бунт був узгоджений з путіним, спільна операція і кремля, і пригожина. Мета одна - виявити нелояльних серед вищого генералітету в армії і спецслужбах.І вони досягли своєї мети, в результаті цього бунту, кожен побачив те, що й хотів побачити. Путін - нелояльних до нього вищих представників генералітету і спецслужб, а також чиновників найвищого рангу, а пригожин - політичну вагу своєї приватної військової компанії, а простіше - терористичного угруповування і його потенціал для важливих подій, "єслі родіна прікажєт".

Усі добре пам’ятають, як путін порівняв цей бунт зі спробою здійснити в росії революцію і розпочати громадянську війну. За версією путіна, країна об’єдналась навколо свого правителя, тобто путіна, а військові, вірні присязі, виконали його наказ і не допустили громадянської війни. Тобто, путін хотів представити себе перед населенням, як сильного і популярного лідера, здатного перемогти будь-яких заколотників. Його рейтинг стрімко зріс.А що пригожин ?

Посудіть самі - зберіг своє життя, майже повністю зберіг контроль над своїм терористичним угруповуванням, кримінальні справи проти нього закриті. Він вільно може пересуватись не тільки по росії, але й білорусії, де для його терористів вже побудований великий табір. Найбільш дивним було рішення повернути йому 10 млрд рублів та конфісковану зброю. І це все після заяв путіна, про "удар в спину нашій країні і нашому народу", що "ті, які намагаються організувати бунт", понесуть покарання і будуть нести відповідальність перед законом і народом.

Версій багато, правди немає.

Неможна виключати, що це була не тільки узгоджена з путіним операція спецслужб, але й узгоджена провокація з Лукашенко. Головна мета якої - перекинути найбільш ефективне військово-терористичне об’єднання у Білорусію. Як відомо, Білорусія межує не тільки з Україною чи Польщею, але й з Литвою, де найближчими днями у Вільнюсі відкривається саміт НАТО, який може ухвалити історичне рішення про прийняття України в члени НАТО.

"Вагнер" може бути використаний для нападу на Литву, з тим, щоб зірвати саміт і створити небезпеку для його учасників. Але ситуація може бути ще більш абсурдною і загрозливою, якщо пригожинські терористи захоплять ядерну зброю, яку планував розмістити путін в білорусії і почнуть нею шантажувати НАТО і вище політичне керівництво країн членів Альянсу.

Можливо це й було частиною цього плану щоб не допустити проведення саміта і прийняття історичного рішення щодо прийому України в члени НАТО.

Саме для цього і був організований цей бунт пригожина, а на території білорусії несподівано для усіх, було прийнято рішення про розміщення ядерної зброї.

Хіба захоплення ядерної зброї на території білорусії для терористів пригожина може створювати якусь проблему?

Впевнений у тому, що жодної проблеми з цим у них не буде.

Може для когось буде достатньо фантастичною така версія, але хіба не була фантастичною для переважної більшості людей - повномасштабна війна, що прийшла в наше життя 24 лютого 2022 року.

Життя показало, що путін здатний на будь-які божевільні кроки, тому не можна виключати і такої версії, так званого військового бунту пригожина, а насправді "спецоперації" путіна з можливим несподіваним продовженням.

Будемо сподіватись, що і на цей раз, путіну не вдасться створити якісь несподіванки і саміт пройде без будь-яких проблем і завершиться ухваленням рішення про прийняття України в члени НАТО.

Це буде як справедливе, так й історичне рішення.