Друг Путина Орбан анонсировал пересмотр отношений Венгрии с Россией из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, заявил, что стране, возможно, придется пересмотреть свои близкие отношения с государством-агрессором. Причина этому, по его словам, изменение геополитических реалий после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом Орбан сказал во время экономического форума в Будапеште в четверг, 9 марта, передает Bloomberg. Он заявил, что в интересах Венгрии поддерживать связи с РФ, особенно из-за энергетической зависимости, но отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после окончания войны.

Это заставит Венгрию также приспосабливаться, заявил Орбан.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это совсем не реально. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", – сказал венгерский премьер.

Напомним, что ранее Орбан призвал ЕС отменить все санкции против страны-агрессора России, напавшей на Украину. При этом его официальные лица ссылались на зависимость государства от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Орбан, который неоднократно отличался антиукраинскими высказываниями, заявил, что в НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.