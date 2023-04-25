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Сергей Борщевский
Сергей Борщевский
Писатель и дипломат, эксперт Центра исследования России

Блог | Москву надо всегда тыкать носом, она уже никого не обманет

Москву надо всегда тыкать носом, она уже никого не обманет

МЗС Росії аж тіпало через те, що Держдепартамент США не видав віз російським журналістам, які мали супроводжувати делегацію на чолі з Лавровим до Нью-Йорка.

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І постпредство РФ при ООН коментар поширило, і Маша Захарова в Москві обурилася ставленням США до журналістів, і заступник Лаврова Рябков назвав невидачу віз знущанням, та й сам Лавров пригрозив "не забудемо, не пробачимо", можливо, натякаючи на те, що невдовзі російський суд розглядатиме справу нещодавно заарештованого в Єкатеринбурзі американського журналіста Евана Гершковича, якому знаючі люди пророкують вирок від 15 років ув'язнення і вище з подальшим обміном, заради якого Гершковича, власне, і заарештували.

Можна зрозуміти Держдепартамент, для якого не секрет, що російські журналісти такі ж "журналісти", як і російські дипломати - "дипломати". Але, на жаль, ніхто у відповідь не сказав росіянам те, що слід було сказати.

Що того самого дня, 23 квітня, коли російським журналістам відмовили у візах, журналісти американської телерадіокомпанії CNN ледь не загинули, потрапивши під російський обстріл по місту Оріхів на Запоріжжі.

Що майже всім зарубіжним журналістам, які працюють у Москві, було відмовлено в акредитації для слухання цьогорічного послання Путіна, про що 22 лютого заявив речник Кремля Пєсков.

Треба було нагадати про відмови в акредитації американському журналісту Саймону Островському, чеському журналісту Ондржею Соукупу, про відмову продовжити візу фінській журналістці Арьї Паананен, яка з 1990 до 2023 року працювала в Росії, про нещодавні погрози посольства РФ у Швейцарії місцевому журналісту Іво Мейнссену.

На жаль, ніхто не нагадав. А Москву треба завжди тикати носом. Не для того, щоб виправити - це справа безнадійна, бо, як мовиться, чорт все чортом буде. А щоб знала, що своїми обуреннями вона вже нікого не надурить. 

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