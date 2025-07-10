Москву давно предупреждали: Рубио заверил, что Конгресс проголосует за новые санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс проголосует за новые санкции против России. По его словам, двухпартийный законопроект долгое время обсуждали, а Москву неоднократно предупреждали.

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Рубио, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что решение все же за президентом США Дональдом Трампом. Американскому лидеру нужно понимать, что именно будет предусматривать этот законопроект, как и когда будут применяться эти санкции, ведь так он получит максимальные рычаги влияния в любых переговорах.

"Что ж, президент сказал, что это вариант, доступный ему как при существующих полномочиях, так и, прежде всего, если Сенат и Палата представителей смогут принять законодательство, которое даст ему возможность сделать это. Поэтому мы взаимодействовали с Конгрессом относительно того, как будет выглядеть этот законопроект. Очевидно, президенту нужна гибкость в отношении того, как и когда будут применяться эти санкции, поскольку это дает ему, знаете, максимальные рычаги влияния в любых разговорах и переговорах. Поэтому он говорил об этом как о реальном варианте. А теперь, очевидно, мы это сделаем", – сказал чиновник.

Рубио добавил, что в течение последней недели Белый дом взаимодействовал с Сенатом относительно того, как будет выглядеть этот законопроект. Лидеры обеих палат заверили в своей готовности начать движение вперед в этом вопросе.

"Мы уже высказывали это россиянам несколько недель назад. Мы сказали им, что наступит момент, когда нечто подобное может произойти. И мы будем продолжать об этом говорить, потому что это реальность", – заявил госсекретарь.

Репортер уточнил, наступил ли этот момент уже, или еще нет. На это Рубио ответил: "Ну, опять же, это решение принимает президент. Очевидно, что он разочарован тем фактом, что не достигнут больший прогресс".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Politico, президент США Дональд Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, которые предусматривают введение 500% пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. Однако он стремится получить значительно больше контроля над процессом наложения ограничений, чтобы контроль над внешней политикой США был только у президента.

Зато спецпредставитель президента США Стив Уиткофф минимум четыре раза советовал Трампу снять санкции с энергетического сектора России. Это порождает поле для конфликта с топ-чиновником – министром внутренних дел Дагом Бергамом.

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