'Москва не видит никаких действий': Песков заявил, что Россия ожидает 'сигнала' от Киева по переговорам

Страна-агрессор Россия ожидает инициативу от Украины относительно переговоров о войне. В частности, в Кремле якобы не видят соответствующих действий со стороны Киева.

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Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Он добавил, что Москва готова к мирному процессу.

"Сигнал о готовности к прямым переговорам должен выходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий", – отметил Песков.

По его словам, работа Соединенных Штатов по урегулированию войны в Украине продолжается.

"Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Москва неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу", – сказал спикер Путина.

Напомним, по словам Пескова, Путин заявил, что Россия готова проводить переговоры с Украиной. В частности, Москва также не ставит предварительных условий для начала процесса. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи со Стивом Уиткоффом, посланником президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Уиткофф и российский диктатор встречались в Кремле 25 апреля, их переговоры продолжались три часа. В Москве дискуссии назвали "конструктивными и полезными".

Ранее стало известно, что во время встречи Уиткофф планирует обсудить с Путиным требования США к РФ в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, Вашингтон требует от Кремля забыть о "демилитаризации" Украины и признать ее право на военную силу. Также, по плану американцев, РФ должна будет уступить Запорожскую АЭС.

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