'Москва должна иметь меньше денег на войну': Каллас заверила, что Европа сохранит санкции, несмотря на позицию США. Видео

Ослабление санкций в отношении российской нефти со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне эскалации на Ближнем Востоке создает опасный прецедент, поскольку Россия получит больше доходов, которые могут быть направлены на финансирование войны. Сейчасдавление на Москву необходимо только усиливать, поэтому Европа сохранит санкции и продолжит отходить от российского ископаемого топлива.

Об этом заявила Высокая представительница Европейского союза ЕС по иностранным делам Кая Каллас после заседания Совета ЕС 16 марта. Она подчеркнула, что поддержка Украины остается приоритетом для безопасности Европы.

По словам вице-президента Еврокомиссии, ЕС будет придерживаться заранее определенного курса на отказ от российских энергоносителей.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз сохранит свои санкции против России, несмотря на решение США ослабить их в отношении российской нефти, которая уже находится в море на танкерах.

"Европа сохранит санкции и продолжит отказаться от российского ископаемого топлива. Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, Москва должна иметь меньше денег на войну, а не больше. Усиление давления на теневой флот России – один из лучших инструментов, которые мы имеем", – подчеркнула Высокая представительница.

В этой связи она одобрительно отметила Францию, Бельгию и Швецию "за задержание танкеров под ложным флагом".

"Пришло время снять перчатки с теневого флота России. Со стороны ЕС давно назрело принятие 20-го пакета санкций. Мы обсудили, как продвинуть это вперед. То же касается кредита в размере 90 миллиардов евро", – констатировала Каллас.

