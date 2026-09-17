"Москва демонстрирует признаки нервозности": Мелони подтвердила "четкую позицию" Италии насчет поддержки Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим занимает четкую позицию в отношении поддержки Украины. Между тем Москва, по ее словам, демонстрирует признаки нервозности.

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Об этом Мелони заявила на пресс-конференции в среду, 16 сентября. Ее цитирует национальное информационное агентство ANSA.

"Если Италия хочет играть определенную роль, важно, чтобы она придерживалась четкой позиции. И эта позиция никогда не менялась", – подчеркнула политик.

Она прокомментировала встречу вице-премьер-министра Маттео Сальвини с послом России в Милане.

"Изначально это была встреча с компаниями, ведущими деятельность в России, и это самая естественная вещь в мире, особенно с учетом того, что никогда не существовало абсолютного запрета на ведение бизнеса в России", – подчеркнула Мелони.

Премьер-министр добавила, что в присутствии российского посла также "нет ничего особенно необычного".

Она также говорила о действиях страны-агрессора России. Мелони охарактеризовала "постоянные российские провокации" как признак "определенной нервозности" Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия выступает за расширение круга европейских государств, участвующих в переговорах о прекращении войны России против Украины. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни призвал привлечь к переговорному процессу не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу.

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