'Мощный сигнал': в США объяснили, как соглашение о недрах повлияет на ход переговоров с Путиным

После подписания соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США американский капитал и бизнес будут "частью пути" украинской экономики к процветанию. Кроме того, это соглашение является мощным сигналом для Кремля о общих целях Украины и Соединенных Штатов и укрепит основу для переговоров с Россией.

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессен в интервью Fox News 1 мая. Он подчеркнул, что подписанное соглашение – это "возможность для обеих сторон по-настоящему выиграть".

По словам Бессента, соглашение о редкоземельных металлах укрепит экономическую безопасность Украины, а значит и национальную безопасность.

"Это экономическое партнерство. Итак, мы идем к ускорению украинской экономики. И как говорит президент Трамп, как я всегда говорю, экономическая безопасность – это национальная безопасность, а национальная безопасность – это экономическая безопасность. Следовательно, сильная Украина после этого конфликта поможет украинцам поддерживать свою национальную безопасность. Это не просто редко. Это не просто редко. Так что, знаете, здесь есть возможность для обеих сторон по-настоящему выиграть", – подчеркнул Скотт Бессент.

Также Бессент считает, что это соглашение взаимовыгодно для США. Американские бизнесы смогут зарабатывать при условии "процветания" украинской экономики.

"Американский народ не будет зарабатывать денег, если украинцы не будут преуспевать. Поэтому теперь мы полностью согласованы в экономическом плане", – сказал министр финансов США.

Кроме того, по словам Бессента, соглашение о редкоземельных металлах покажет России, что Украина и США имеют общую цель и поможет Дональду Трампу вести переговоры с Россией о мире в Украине.

"Это мощный сигнал российскому руководству, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе, чем ранее бывшая между США и Украиной", - подчеркнул Бессент.

Он также заявил, что подписанием соглашения о недрах Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому те "козыри" в отношении РФ, о которых он говорил в Овальном кабинете. Министр финансов США назвал это соглашение "роял-флеш" для Украины.

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленском: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему "роял-флэш", – заявил Бессент.

Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерстве в сфере полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA:

Кабмин опубликовал соглашение о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда. Документ, ратифицированный Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Соглашение было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

В соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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