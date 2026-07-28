"Могут попасть в Болгарию": в Польше озвучили дедлайн Украине для передачи истребителей МиГ-29

В Польше предупредили Украину, что у них есть потенциальный покупатель, который может получить польские истребители МиГ-29, имея в виду Болгарию. Окончательное решение о передаче самолетов должно быть принято в течение ближайших недель.

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Об этом в интервью Wirtualna Polska сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что Киев затягивает с согласованием условий технического обслуживания и стоимости.

"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что болгары хотят их купить. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно хороши", – отметил министр.

Получит ли Украина МиГи?

По словам Косиняка-Камыша, сегодня все зависит уже от украинской стороны. Польское предложение лежит на столе – у Варшавы есть МиГи, в которых заинтересована Украина и которые так или иначе выходят из эксплуатации в Военно-воздушных силах Польши.

В свою очередь, в Варшаве заинтересованы в украинских дроновых технологиях.

"Видя, как Украина развила дроновую промышленность и продает дроны на Ближний Восток – то есть не все дроны, которые она производит, она использует на войне, поэтому ее возможности превышают потребности фронта и собственной армии, и она зарабатывает на этом – пришло время сказать, чего мы от них ожидаем", — заявил политик.

В Польше хотят получить доступ к "опыту украинцев в той сфере, в которой они являются экспертами". Там стремятся начать сотрудничество.

"Чтобы они передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться. Мы действительно открыты для различных решений. Это имеет также символический, а не только практический аспект. И я несколько разочарован тем, что даже этот символический аспект не удалось реализовать", – сказал Косиняк-Камыш.

На данный момент между Варшавой и Киевом продолжаются обсуждения по поводу технического обслуживания этих самолетов, по поводу ремонтов: кто должен их проводить, за чей счет это должно происходить.

Министр обороны отметил, что первоочередной целью Польши является достижение договоренности с Украиной.

"Если это не удастся – что ж, тогда пусть будет так. У Украины остается все меньше времени на решение этого вопроса, и в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Польша получила обращение от одной из стран НАТО по поводу истребителей МиГ-29, которые она ранее планировала передать Украине. В ответ в Варшаве заверили, что первоочередной задачей остается именно укрепление украинских Воздушных сил.

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