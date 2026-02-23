'Мое имя появляется в новостях чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне': Залужный ответил на вопрос о президентских амбициях. Видео

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный ответил на вопрос о президентских амбициях. По словам "железного генерала", в последнее время его имя слишком часто фигурирует в новостях. В то же время во время войны, он не думает о карьере политика и считает, что такой вопрос вообще должен быть табу.

Видео дня

Об этом Залужный сказал во время своего выступления в Chatham House в Лондоне накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отметил, что его шокирует частота и креативность заголовков с его именем в СМИ.

По словам Залужного, в нынешней ситуации любое его слово "может быть превращено в цитату быстрее, чем дрон разносит орду орков".

"В эти дни мое имя появлялось в новостях чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне. В самом деле. И иногда, с такой креативностью, что я начинаю думать, что есть департамент, который каждое утро просыпается с мыслью: что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает?", – сказал генерал.

Отвечая на вопрос, хочет ли он стать когда-нибудь президентом Украины, Залужный сказал, что очень плохо, "когда вопрос внутренней политики в Украине выходит на уровень международного обсуждения" и подчеркнул, что "это должно быть табу".

"Чтобы ответить на этот вопрос, мне следует пойти в один из пабов в этом городе. Это собственно разговоры в пабе или баре. Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень – это должно быть табу", – подчеркнул генерал.

Экс-главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сейчас во время войны он не думает о карьере политика.

"По состоянию сегодня ничего не дает мне даже малейшей возможности подумать о том, что будет после войны. Когда это закончится, когда в Украине будет отменено военное положение, и вы начнете думать, что такое военное положение – это очень необычное положение вещей, и оно, кстати, закончится только тогда, когда мы отстроим свою страну. Только тогда мы сможем обсуждать мое личное будущее", – заявил Валерий Залужный.

Напомним, в опросе, проведенном в начале февраля, украинцы сказали, за кого будут голосовать, если парламентские выборы все же состоятся в ближайшее время. Партия Залужного, "Европейская Солидарность" и партия Буданова лидируют в результатах опроса, проведенного New Image Marketing Group.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Associated Press посол Украины в Великобритании экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также сообщил об обыске в своем кабинете в 2022 году, после которого звонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!