О новом мирном плане от россии, с которым якобы прилетел в США её министр внутренних дел, рассказывают уже не только мордорские сайты, но и наши журналисты Дмитрий Гордон и Валерий Клочок.

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Согласно этому плану, в частности:

Крым определяется как демилитаризованная территория, которой одновременно будут управлять Украина и россия (двойное подчинение);

Запорожская и Херсонская области полностью остаются в Украине с возвращением ей оккупированных территорий, а Донецкая и Луганская области полностью отходят к россии;

Украина в мирное время будет иметь армию с численностью в пределах 350 тыс. военных, не входит ни в какой военный блок, но может войти в ЕС;

Соединённые Штаты и союзники снимают с россии бОльшую часть санкций.

Впрочем, фейк это или нет, пока достоверно неизвестно.

То же касается и другой новости — от Reuters со ссылкой на 7 источников: весьма влиятельные демократы считают лучшей заменой Байдену на выборах вице-президента Камалу Харрис, хотя единства по этому вопросу у них нет.

Комментируя вышеприведенное, должен сказать: относительно мирного предложения (если оно действительно есть) — лучшего для нас пока никто не предусматривает; касательно же Харрис вместо Байдена (который, кстати, сейчас проигрывает Трампу в опросах рекордные 6 пунктов, а главное — проигрывает в колеблющихся штатах), то лучшие могут найтись.