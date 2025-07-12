'Многоуровневая договоренность': Зеленский рассказал, получит ли Украина дополнительные Patriot

Военно-политическое руководство Украины готовит ряд шагов, в том числе "нестандартных", для того, чтобы более своевременно и в большем объеме получать военную помощь от партнеров. В первую очередь речь идет о средствах ПВО и дополнительных системах Patriot с ракетами для них.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в обращении к стране. Глава государства сослался на совещание с министром обороны и пообещал "в ближайшее время" обнародовать изменения в работе МИД и Минобороны страны.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство, прежде всего дронов, в частности дронов-перехватчиков", – сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, во время совещания с министром обороны "подробно обсудили отношения с нашими партнерами по поставкам".

"Готовим некоторые нестандартные наши шаги, чтобы расширить поддержку для Украины – поддержку именно для защиты жизни", – отметил украинский лидер.

Отдельный вопрос – поставки дронов, которые нужны не только на передовой, но и для нейтрализации воздушных атак оккупантов.

"Поручил контрактовать все доступные объемы тех типов дронов, которые сейчас приоритетны. Спасибо и нашим производителям в Украине, и нашим партнерам в Америке, и нашим партнерам в Европе за готовность работать максимально быстро для укрепления нашей системы дронов – и для защиты Украины, и для активных действий против России", – рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил на все воздушные террористические удары захватчиков Украина будет отвечать – "активными дроновыми операциями" на российской территории.

"Как всегда, будем действовать асимметрично – и это эффективно", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Есть аналогичные договоренности с Норвегией, но только о закупке одной такой системы противовоздушной обороны.

Соединенные Штаты также ищут креативные пути поставок батарей Patriot Украине. В частности, США работают с союзниками по НАТО по передаче Украине этого вооружения, ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

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