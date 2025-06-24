"Мне нужна помощь с тобой, а не с Ираном": Трамп рассказал, как поставил Путина на место. Видео

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина о помощи в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Вместо этого он отметил необходимость достижения мира между Россией и Украиной.

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Об этом Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета во время полета на саммит НАТО в Гааге. По его словам, глава Кремля позвонил ему с предложением помочь в разрешении ситуации на Ближнем Востоке.

"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: "Могу ли я вам помочь с Ираном?"" – рассказал Трамп. Он ответил Путину отказом: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой".

Далее президент США продолжил: "Я надеюсь, мы все же заключим соглашение с Россией". Он также считает "позором" то, что такого соглашения до сих пор нет.

"На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 24 июня, заявил, что между Израилем и Ираном достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно начнется примерно через шесть часов, после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

По словам Трампа, он не хочет смены режима в Иране, поскольку свержение правительства создаст региональный хаос.

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