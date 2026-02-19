'Мне не интересно слушать это историческое дерьмо': Зеленский резко высказался о заявлениях РФ и ответил, доверяет ли Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявления Кремля и назвал их "историческим дерьмом", на которое не собирается тратить время. Вместе с тем он верит в намерения президента США Дональда Трампа завершить войну, но не может оценить истинный характер его отношений с кремлевским главарем Владимиром Путиным.

Такими мыслями украинский лидер поделился во время разговора с британским журналистом Пирсом Морганом. Он подчеркнул, что не намерен углубляться в исторические трактовки, которые озвучивает российская сторона.

"Мне не интересно слушать это историческое дерьмо. Я уверен, что читаю не меньше исторических книг, чем он (Путин – ред.)", — заявил он.

Зеленский отметил, что для завершения войны не нужна "псевдоистория" Путина.

"Мне не нужно тратить время на исторические вопросы и причины, почему он это начал. Все эти разговоры о Петре I и прочее мне не нужны. Чтобы завершить войну и перейти к дипломатии, эта "история" не нужна", — заявил он.

Отвечая на вопрос о доверии к Дональду Трампу, президент отметил, что верит в его искреннее намерение завершить войну. По словам Зеленского, темы украинских детей и человеческих потерь являются для Трампа болезненными, и он говорит об этом откровенно.

В то же время глава государства не может оценивать реальный характер отношений Трампа с Путиным. Он пояснил, что речь идет не о доверии, а о связях и контактах между ними, которые остаются для него непонятными.

Как сообщал OBOZ.UA, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году Россия подготовила для Трампа "крупнейшую сделку" между двумя странами в сфере экономического сотрудничества. В записке Совета безопасности РФ говорилось, что реализация соглашения могла бы принести обоим президентам даже Нобелевские премии.

