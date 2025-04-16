'Худший президент в истории США': Трамп обиделся на Байдена из-за критики его администрации

Президент США Дональд Трамп обиделся на своего предшественника Джо Байдена. Он обозвал демократа "сонным Джо" и назвал его "худшим президентом" Соединенных Штатов.

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15 апреля Байден – впервые после ухода из Белого дома – прокомментировал политику Трампа и его администрации, особенно раскритиковав сокращения программ соцзащиты. После такого выступления республиканец ответил оппоненту в собственной соцсети Truth Social.

"Сонный Джо Байден, худший президент в истории США, позволил миллионам и миллионам преступников (многие из которых убийцы, наркоторговцы и люди, освободившиеся из тюрем и психиатрических больниц со всего мира) проникнуть в нашу страну через свою крайне опасную и непродуманную открытую границу", – написал нынешний американский глава.

Трамп утверждает, что его работа – выгонять "убийц и воров" из страны. Мол, именно для этого его избрали президентом.

Примечательно, что в своем выступлении 15 апреля Байден сосредоточился на социальной составляющей политики Трампа. Но президент США, реагируя на это, акцентировал внимание на своем традиционном обещании республиканцам – укреплении границы. Вопрос соцобеспечения Трамп проигнорировал.

Напомним, Байден заявил, что администрация Трампа "нанесла столько вреда и разрушений менее чем за 100 дней, что дух захватывает". По его словам, сейчас в США "впервые и единственный раз в истории выплата пособий социального обеспечения может быть отложена или прекращена".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп в Truth Social ранее писал, что "не имеет к [российско-украинской] войне никакого отношения" и это якобы вина Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского.

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