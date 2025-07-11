Миссия (не) выполнима: почему западные войска еще не в Украине и произойдет ли это вообще

10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер провели заседание "коалиции желающих" – объединения из более 30 стран, которые выразили готовность отправить в Украину свои войска в случае заключения перемирия в российско-украинской войне. Европейские лидеры начали активно говорить о "коалиции желающих" после прихода в Белый дом Дональда Трампа и согласия Украины на безусловное прекращение огня.

Видео дня

В последние недели представители 27 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Канады и Австралии обсуждали планы по формированию контингента, который будет обеспечивать поддержание мира в Украине и не позволит в будущем российскому диктатору Путину снова напасть. 15 участников коалиции предложили свои войска, включая самолеты, военные корабли и другое военное оборудование. Однако количество стран, которые дали твердое обязательство направить войска, не превышает десяти. Главные проблемы на этом пути – европейцы сами еще не полностью решили для себя, на что они готовы в рамках этой миссии. Кроме того, для успешной работы коалиции нужна поддержка США, но администрация американского президента пока не выражала готовности предоставить для этой миссии свои военные ресурсы, и это мешает окончательно сформировать так называемую "коалицию желающих".

О том, что сегодня происходит вокруг "коалиции желающих" и какие проблемы мешают ей двигаться дальше, – в материале OBOZ.UA

Очередное собрание

10 июля на военной базе Нортвуд в пригороде Лондона состоялась очередная встреча "коалиции желающих" с участием Стармера и Макрона. Канцлер Германии Мерц и премьер Италии Мелони приняли участие онлайн. Члены "коалиции желающих" снова обсудили отправку в Украину "сил сдерживания" в случае прекращения боевых действий. Коалицианты также говорили о том, "как оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня без предварительных условий, что она неоднократно отвергала". Еще одна тема, которая на этот раз была среди приоритетов, – инициатива по усилению воздушной обороны Украины. С инициативой по укреплению украинской ПВО выступит Фридрих Мерц, заявив, что Германия готова закупать системы Patriot у США, чтобы передать их для защиты Украины.

"Коалиция не совсем желающих"

Европейские лидеры регулярно собираются, чтобы обсудить свое участие в поддержке Украины. С февраля встречи коалиции прошли в Париже, Лондоне и других столицах Европы – обсуждалось, как заполнить вакуум после ухода США и как "поддержать, защитить и вселить уверенность в Украину". На самом же деле коалиция остается крайне больше "коалицией не желающих". В последние недели представители 27 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Канады и Австралии активно обсуждали планы по формированию контингента, который будет обеспечивать поддержание мира в Украине, если удастся договориться о прекращении боевых действий. И хотя Франция и Великобритания выражают оптимизм относительно этого процесса, однако комментируя все это, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что последние переговоры в рамках "коалиции желающих" не дали ясности относительно того, как именно будет работать запланированная операция. Мол, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. В подобном тоне высказался и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, который заявил, что коалиция, собранная западными странами для размещения на украинской территории, является лишь теоретическим размышлением о возможной помощи Украине и пока нет предпосылок для реализации этих планов.

Начав с громкого заявления о размещении западных войск в Украине, со временем европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России. Теперь они считают, что, учитывая нынешние реалии, возможно, что вполне достаточно сочетания таких факторов, как усиление украинской армии, обучение вместе с союзниками, самолетов, дислоцированных на восточном фланге НАТО, а также патрулирование в Черном море. Такая непоследовательная и нечеткая позиция европейских партнеров заставила накануне саммита министра обороны Великобритании Джона Хили фактически оправдываться. Мол, Великобритания не отказывалась от идеи отправки войск в Украину. При этом добавляя, что главное, на чем страна готова сосредоточиться и помогать, – это укреплять позиции Киева для того, чтобы Украина в будущем могла самостоятельно обеспечить защиту своей территории. Он отметил, что это будет "лучшей и окончательной гарантией против любой будущей российской агрессии".

Самый большой страх – война с Россией

Накануне встречи в Нортвуде Джон Гили озвучил четыре главные цели, которые ставят перед будущим иностранным контингентом на территории Украины: обеспечить безопасное небо и море, поддержать мир на земле, а также поддержать украинские Вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим фактором сдерживания России. Несмотря на эти планы, самой большой проблемой коалиции все еще остается вопрос размещения войск после перемирия. Франция и Великобритания настаивают, что первоначальный план размещения миротворческих войск на территории Украины остается осуществимым. Однако другие страны, включая Германию и Италию, относятся к этой идее более скептически, учитывая, что США продолжают выступать против.

Первоначальные планы коалиции предусматривали создание миротворческих сил, которые могли бы сдержать новое вторжение России. Однако численность обсуждаемых контингентов с тех пор сократилась с более чем 100 000 до примерно 20 000. И уже не о сдерживании на линии фронта – обсуждаются символические миссии по охране инфраструктуры или портов. И даже здесь нет ясности, кто именно готов предоставить солдат. Во-первых, европейские армии испытывают нехватку ресурсов живой силы, сказываются годы пацифистской политики и не желание понять масштабность путинской угрозы. В большинстве стран оборона хронически недофинансировалась, что подорвало способность к большим операциям. Кроме того, такие страны, как Польша, Хорватия, Румыния, некоторые страны северной Европы – одни из главных сторонников Украины, уже открыто заявили, что не отправят свои войска в Украину. Причина – сомнения относительно надежности США как гаранта этой сложной и потенциально горячей миссии. И наконец отсутствует политическая воля. Большинство участников коалиции озабочены общественным мнением своих стран, граждане которых не очень одобряют отправку войск в Украину.

Именно поэтому между заявлениями европейских лидеров о поддержке существует серьезный разрыв. Честной дискуссии о размещении войск нет. Да, все еще провозглашаются заявления о размещении западных войск "на земле" в Украине, но параллельно лидеры признают, что речь будет идти о "силах сдерживания", которые в случае нового конфликта автоматически втянут Европу в войну с Россией, чего они не хотят. Кроме того, европейцы, вероятно, на несколько лет все еще отстают в наращивании оборонного производства, которое необходимо для заполнения пробела, оставленного США, чьи ранее одобренные поставки оружия то включаются, то выключаются. Стармер, Макрон и другие явно хотят показать решимость и продемонстрировать, что Европа способна заменить США. Но постоянно меняя условия, сокращая масштабы планов и ограничиваясь пустыми угрозами, они лишь подчеркивают собственную слабость.

США все еще отказываются

Около 15 стран подтвердили готовность предоставить свои войска для миссии в Украине, но проблема в том, что европейцы до сих пор не получили от США согласия поддержать их коалицию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособными только при наличии гарантий безопасности со стороны США. Но сегодня все выглядит, что при президенте Трампе это маловероятно. Великобритания и Франция пытались убедить американского президента помочь авиацией, разведкой и другими составляющими, но президент США отказался брать на себя такие обязательства. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Эту проблему признает и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о торможении "коалиции желающих", поскольку Европа не уверена в своих силах без поддержки США.

"Идет торможение коалиции. Знаете почему? Не потому, что они уставшие и они отворачиваются. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит", – сказал Зеленский.

Нежелание США оказать поддержку, которую просят европейские партнеры, подчеркивает разногласия между западными союзниками относительно того, как реагировать на гипотетическое прекращение огня в Украине, которого уже полгода пытается достичь Дональд Трамп.

Процесс все же идет, что очень важно

"Я считаю, что коалиция желающих скорее жива, чем мертва. И сам факт ее образования – уже позитив. Ожидать консолидированной позиции в условиях столь пестрого состава, мягко говоря, оптимистично. Тем более, что внутренние противоречия никуда не исчезли. Но главный вопрос – дадут ли США гарантии безопасности для военных тех стран, которые потенциально будут направлены в Украину. И именно вокруг этого, очевидно, и возникла та самая пауза. В то же время, по словам самих участников, продолжаются технические переговоры – как, где, когда и кого именно размещать. То есть процесс идет, но пока он носит подготовительный, технократический характер. И то, что одни страны готовы направлять контингент, а другие – нет, не является катастрофой. Коалиция – это не только о войске. Это о деньгах, логистике, оборудовании" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, все же существует определенная непоследовательность в действиях наших партнеров, а о некоторых инициативах следует упомянуть вслух.

"Мы, к сожалению, привыкли к обстрелам, которые становятся все более частыми и масштабными. И вот идея закрытия неба силами Альянса хотя бы над Западной Украиной – она же куда-то исчезла. Хотя могла бы стать не просто символическим жестом, а настоящим прорывом этой коалиции еще до прекращения огня, чего в ближайшее время может и не произойти. Во-первых, это позволило бы западным военным оттачивать навыки в реальных боевых условиях. Во-вторых, это была бы подготовка к потенциальному конфликту с Россией, потому что европейцы, как ни прискорбно, сейчас значительно уступают по боевому опыту. И в-третьих – гуманитарное измерение. Закрытое небо позволит создать относительно безопасные хабы: заводы, логистические центры, контингенты – все это могло бы работать уже на территории Украины. Но мы эту инициативу как будто забыли. И зря. Без таких решений говорить о прорыве бесполезно", – считает Александр Леонов.

При этом, как отмечает Александр Леонов, он все же остается умеренным оптимистом. Европа прошла эволюцию. Пять лет назад мы и представить не могли, что Германия станет одним из ключевых поставщиков оружия Украине. Страх перед Россией – это уже не единственный мотив. Европейские элиты наконец начали понимать, что Путин прямо сейчас на полную эскалацию не пойдет. Их больше беспокоят внутриполитические последствия. Потому что на фоне роста рейтинга ультраправых любой шаг может стоить власти. Результаты последних выборов в ЕС показали, что многие прошли "по лезвию" – немного не дожали те, кто мечтает об отношениях с Кремлем.

По мнению эксперта, ключ к успешной реализации направления "коалиции желающих" – это работа с общественным мнением. Например, что помощь Украине – это инвестиция в безопасность европейцев, чтобы не пришлось воевать самим. Это правильный, эффективный месседж. И об этом свидетельствует хотя бы реакция Орбана, который сразу начал отрицать, что "Россия никогда не нападет на Европу". Как говорится, если Орбан нервничает – значит, месседж действует.

"Относительно проблем, то, как оказалось, европейские армии – это не армии, а какие-то клубы реконструкторов. С Холодной войны численность сокращена критически. Британия имеет менее 100 тысяч военных, Нидерланды – около 70, Германия с ее Бундесвером вообще почти потеряла боеспособность. Оружие есть, людей нет. И это требует изменений – как в структуре армий, так и в подходе к обороне в целом. Хорошо, что это начали осознавать. Есть уже и Комиссариат по вопросам обороны и космоса в ЕС, и программы, и проекты – не только на бумаге. И, например, признание помощи Украине частью расходов на оборону в пределах 5% – это уже прорыв. Это дает странам возможность и Украине помогать, и одновременно "оптимизировать" свои военные бюджеты", – подчеркнул Леонов.

Америка же в этой истории по формированию "коалиции желающих" – отдельная линия. Все завязано на Трампа.

"Когда он говорит: "Посмотрим, будем ли защищать Балтию", он открывает для Путина еще одно окно. И именно это подталкивает Великобританию и Францию к более решительным шагам. Потому что если США "вне игры" – есть риск, что Россия попытается протестировать систему. Поэтому Европа должна срочно перейти к действиям. Но я считаю, что позиция Штатов изменится. Потому что если Европа станет полностью безопасно независимой, то говорить с Америкой она будет уже не как со "старшим братом", а как с равным. А это изменит все: экономику, торговлю, оборонку. И если ЕС построит свой ВПК, который не только заменит американское оружие, но и начнет с ним конкурировать на рынке, то даже Трамп (или тот, кто придет после него) будет вынужден это осознать. Потому что в геополитике больше не будет монополий. И очень возможно, что именно Украина станет центром этой новой архитектуры", – констатировал Александр Леонов.