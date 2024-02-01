Мишель: Украина остается приоритетом, приложим все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов

В Европе приложат усилия, чтобы в 2024 году ускорить доставку боеприпасов Силам обороны Украины. Наша страна продолжить быть для ЕС приоритетом.

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Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. На своей странице в Twitter (X) он поделился фото, сделанным на саммите Евросоюза 1 февраля, и прокомментировал вопрос поддержки Киева.

"После почти двух лет [полномасштабной] войны Украина остается и будет оставаться приоритетом.

Мы продолжим нашу сильную военную помощь. Достигнут прогресс в поддержке Украины через Мирный фонд [European Peace Facility], и мы приложим все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину к концу года", – заявил Мишель.

Напомним, что в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility о предоставлении ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Киевом ряда реформ. По неофициальным данным, через 2 года состоится пересмотр плана помощи.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза за выделение помощи и отметил: такое решение является четким сигналом того, что наша страна выстоит в борьбе против российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA:

– Саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных активов РФ. Сами 260 млрд евро российского Центробанка не будут изъяты и останутся на европейских счетах. На помощь Украине переведут прибыль от них.

– Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС 1 февраля напомнил об обещании, которое Евросоюз до сих пор не выполнил – поставке ВСУ миллиона артиллерийских снарядов.

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