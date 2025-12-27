Если можно – я, как всегда, честно, то есть "очень крупно имея в виду" реакцию интернет-активистов.

Так вот, уже сама возможность вынесения мирного плана на всенародный референдум вызывает у меня, как принято говорить в Европе, "глубокую обеспокоенность".

Во-первых, мои сомнения связаны с, так сказать, общенародным нежеланием защищать страну в ВСУ соответственно с [не]способностью принимать в это важное время серьёзные судьбоносные решения.

Во-вторых, если таким образом мир будет отклонен, то кто – см. выше – будет воевать???

В-третьих же, если план с территориальными уступками, отказом от НАТО и т.д. будет, наоборот, принят непосредственно носителем власти – народом, то "отыгрывать назад" при смене обстоятельств потом будет уже крайне сложно, даже дипломатическим путем.

Так что власть должна просто взять сейчас ответственность на себя, ни на кого ее не перекладывая, причем сделать это ради спасения страны, а не ради себя, ведь избраться ей снова после такого самостоятельного решения будет – с учетом вышеуказанных современных электоральных особенностей – весьма тяжело.

Да, для подобного самостоятельного решения нужно изменить Конституцию, потому процитирую сам себя:

"Неуместны упоминания всуе Конституции (которую, кстати, трижды спокойно разворачивали на 180 градусов – в конце Кучмы, начале Януковича и даже при недолгом Турчинове; когда же надо было для изменений две сессии, впихнули их в один день в режиме утро-вечер), – ибо это уже просто невежливо и может обидеть Генерального миротворца."

Расшифрую насчет упомянутого "одного дня": 2 февраля 2016 года (в "первый вторник февраля" из статьи 83) ВР 8-го (еще с моим участием) созыва "утром" закрыла – с Гимном – третью сессию, а "вечером" того же дня – тоже с Гимном – открыла четвертую, так в течение одного "дня сурка" и состоялись необходимые для конституционных изменений обе сессии. Были бы голоса.