Мирный план Китая – желание закончить войну или коварная ловушка от союзников Кремля

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая опубликовало свой так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины (или "украинского кризиса" как это до сих пор называет КНР). План содержит 12 пунктов, каждый из которых звучит весьма пафосно, но в ближайшем рассмотрении есть отражение абсолютно антизападной политики официального Пекина, правда пытающегося угодить как коллективному Западу, так и своим российским союзникам.

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12 пунктов китайского плана кратко

В сжатом виде пункты китайского плана выглядят следующим образом: 1. Уважение суверенитета всех стран и защита территориальной целостности 2. Отказ от "менталитета холодной войны" 3. Прекращение военных действий 4. Возобновление мирных переговоров 5. Разрешение гуманитарного кризиса 6. Защита граждан и военнопленных 7. Обеспечение безопасности атомных электростанций 8. Уменьшение стратегических рисков применения ядерного оружия 9. Содействие экспорту зерна 10. Прекращение "односторонних санкций" 11. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок 12. Содействие послевоенному восстановлению.

В целом они сформулированы весьма неплохо, но, как всегда, есть много нюансов.

Холодная реакция на китайский план от Запада и Украины

Обнародование китайского плана уже вызвало официальную реакцию западных партнеров Украины. Так, генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отметил, что "У НАТО нет доверия к Пекину, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину".

Более подробно на китайский план отреагировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций". По его словам, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска, ведь "Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война, которую начал Путин".

Также китайский план был отмечен 24 февраля в вечерней пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. "Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свое мнение. Хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине". Также украинский президент отметил, что "лучше видеть Китай нейтральным, чем в объятиях России", и еще раз напомнил о формуле мира Украины, которая должна стать основой мирного урегулирования.

Антизападная риторика КНР – проблемное место мирного плана

В целом, китайский план действительно выглядит как право на намерения и его реализация требует настоящих усилий от официального Пекина и его подлинного давления на Россию. Плану не хватает четких требований к агрессору, но с учетом того, что Китай до сих пор не признает войну, а называет это "кризисом", ждать большего от Пекина нельзя. Наиболее дискуссионными в китайском плане два пункта, которые ярко отражают настоящие политические взгляды КНР. Это, во-первых, пункт номер два, о том, что "безопасность не должна обеспечиваться расширением военных блоков", что является неприкрытым намеком на НАТО и планы Украины присоединиться к альянсу после войны. Во-вторых, десятый пункт о "прекращении односторонних санкций" неосуществлен в принципе. Это свидетельствует как об эффективности санкций против России, которая через своих китайских партнеров добивается их снять или хотя бы ослабить, а также страха самого Пекина перед такими санкциями Запада.

Китайский план может обсуждаться только после обновления территориальной целостности Украины

С другой стороны, оба проблемных пункта можно долго обсуждать дипломатическим путем, если будет выполнен первый пункт китайского плана о суверенитете и территориальной целостности всех стран. Следует упомянуть, что официально Китай поддерживает территориальную целостность Украины, поэтому согласно пунктам его плана Украина должна восстановить контроль над своими территориями в пределах 1991 года. Если учесть, что это один из главных факторов победы Украины в войне, то выполнение этого пункта Россией разблокирует политические переговоры абсолютно по всем остальным пунктам китайского мирного плана.

Однако очень распространены опасения многих экспертов, что размытый и неконкретный китайский мирный план не найдет единодушного одобрения Украиной и Западом, что даст основания России и Китаю использовать это для дальнейшего сближения. Такой шаг может оказаться ошибочным для КНР, конечно, если они не желают погрузиться в открытое военное противостояние с США и Европой. Следует напомнить, что экономика Китая очень зависима от экспортных отношений с Западом, а их расторжение может привести к роковым последствиям для Поднебесной. Есть ли смысл рисковать судьбой огромной страны ради помощи международному военному преступнику в Кремле – этот вопрос должен решить руководство Китая в ближайшее время.

Итак, своими "мирными инициативами" Китай напоминает ленивого полицейского, который видит как преступник нарушает закон, но не препятствует ему, а только свистит, что почти не помогает остановить правонарушение. Поэтому желание КНР завоевать роль действительно влиятельного лидера в мире должно быть подкреплено реальными усилиями по прекращению преступной войны, которую развязала Российская Федерация в Украине.