"Мирные переговоры были фикцией": бывший спецпредставитель Трампа признал, что Россия не была серьезно настроена на завершение войны

Мирные переговоры между Украиной и Россией при участии США не были реальным процессом достижения мира. Все это время страна-агрессор не демонстрировала намерения завершать войну.

Такими мыслями в интервью украинскому медиа поделился бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, переговоры с самого начала были "спектаклем" со стороны России.

Он подчеркнул, что Кремль не намеревался завершать войну. Переговоры для России были лишь способом отвлечь внимание.

"Мирные переговоры по сей день на самом деле были скорее фикцией. Россия не была серьезно настроена на завершение войны. Она просто использовала переговоры как инструмент, чтобы отвлекать внимание, подбрасывая администрации Трампа идеи по бизнес-сделкам, и одновременно продолжать войну. Поэтому это – "спектакль" с российской стороны", – отметил Волкер.

Вместе с тем украинская сторона, по его словам, осознает ситуацию, но вынуждена участвовать в переговорах, чтобы доказать, что стремится к миру. Украина демонстрирует готовность к диалогу на всех встречах.

"Украинцы также участвуют в процессе, принимают даже невыгодные предложения, превращают их в нечто более разумное, появляются на каждой встрече и всегда демонстрируют готовность к переговорам, чтобы Украину не обвинили в провале переговоров", – подчеркнул Волкер.

Экс-дипломат также добавил, что скептически относится к результативности переговоров. По его мнению, реальных предпосылок для достижения полноценного мирного соглашения пока нет. Это произойдет только тогда, когда российский диктатор осознает, что не сможет продолжать войну.

"Изменения произойдут только тогда, когда Путин почувствует, что его финансы и военные возможности настолько истощены, что он не сможет продолжать войну. Вот тогда что-то может измениться. Но это точно не будет следствием этих переговоров", – сказал экс-дипломат.

По его мнению, более вероятным сценарием является не подписание мирного соглашения, а постепенное снижение интенсивности боевых действий или фактическое прекращение огня.

"Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное угасание боевых действий. И это в значительной степени будет происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества", – отметил он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что ситуация на фронте все больше играет в пользу Украины, тогда как Россия теряет ресурсы для ведения войны. В то же время переговорный процесс остается скорее инструментом давления, чем реальным путем к миру.

Також OBOZ.UA повідомляв, президент Владимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією. Ми згодні на проведення зустрічі в будь-який момент, однак зараз все залежить саме від РФ.

